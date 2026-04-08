«No hay miedo a estar arriba»

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

Ger Nóvoa no tiene miedo a las alturas y cree que la Deportiva tampoco, aunque es consciente de que algún día se romperá la buena racha del equipo. Desde luego lo que le daba miedo era lo de antes de la jornada 19: «Es peor estar en la otra situación. Ahí es cuando de verdad ves lo difícil que es estar abajo. Ahora es todo muy bonito, pero antes tenías dos o tres tiros al palo, no los metías y encima perdías el partido. Miedo a estar arriba, nunca».

De cara al choque de Pontevedra, el ourensano es consciente de la importancia de los puntos y del coeficiente particular: «Siempre se dice que este tipo de partidos valen más de tres puntos. Aquí perdimos 0-1 y va a ser un partido que valga doble».

Mfulu entrenó con cierta normalidad, pero el club esperará otra semana para llevar a cabo su inscripción.

En cuanto a la alineación de cara al domingo, Mehdi Nafti probó ayer con los mismos que jugaron de salida en el choque frente a la AD Mérida.

Por otra parte, Borja Vázquez ha sido elegido el mejor jugador de la última jornada en la categoría de bronce.

SIGUE TERCERA

La Deportiva visitará al Pontevedra CF desde la 3ª posición tras la derrota del equipo granate 1-0 anoche en Getxo en partido aplazado. Latirtegi marcó el único gol del choque a los 81 minutos, victoria que meter de lleno al cuadro vasco en la pelea por jugar el play off, pues se pone con 44 puntos, a 2 de la 5ª plaza. El Pontevedra, que fue inferior durante todo el choque, queda 7º con 46 puntos, uno menos que la Ponferradina.

Rubén Domínguez introdujo en la alineación inicial 4 novedades con respecto a los 11 que formaron de inicio el sábado frente al Barakaldo CF: el portero Edu Sousa, los extremos Álex González y Resende y el delantero Brais Abelenda. Tanto la defensa al completo como el doble pivote y el otro delantero (Compa) repitieron. Lo que sí llama la atención es que ayer formó con un 4-4-2, frente al Barakaldo CF lo hizo con un 4-2-3-1 y una semana antes en Zamora el dibujo fue un 4-1-4-1.

Ni Luisao ni Montoro, que estaban advertidos de suspensión, vieron tarjeta amarilla, por lo que podrán jugar ante la SDP.