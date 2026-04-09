Reválida para el Real Madrid

Publicado por A. Gómez Madrid Creado: Actualizado:

Con el Allianz Arena en el horizonte, el Real Madrid disputa este viernes (21.00 horas, Movistar LaLiga) un choque clave en la Liga, frente al recuperado Girona de Míchel, en el que intentará no pegarse otro batacazo con el que perdería definitivamente el título para tomar moral y afrontar con garantías el intento de remontada ante el Bayern en la Champions.

El Girona se presentará en el Bernabéu como un rival incómodo, asentado cerca de la salvación tras ganar al Athletic y al Villarreal en las tres últimas jornadas, y con ganas de sellar su permanencia con otra victoria.

Ese es el equipo que tendrá enfrente el Real Madrid, que necesita un buen encuentro para olvidar sus últimas dos derrotas. La primera, dolorosa en Son Moix ante el Mallorca (2-1), dejó a los hombres de Arbeloa casi sin opciones al título. Son siete los puntos que le separan del líder, el Barcelona, y ya no puede permitirse ningún tropiezo más. El técnico del Real Madrid está seguro de la fiabilidad y compromiso de sus jugadores, de quienes desea máxima implicación pese a que el Bayern está a la vuelta de la esquina. Se habla de remontada por el vestuario blanco tras el 1-2 del Bernabéu, pero esta pasa antes por ganar al Girona, mantener un hilo de esperanza en la Liga y viajar a Alemania con una sensación de fortaleza.