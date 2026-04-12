Sigue en directo el partido Pontevedra CF-SD Ponferradina

Previa y novedades

15:59 12/04/2026

15:59 12/04/2026

La SD Ponferradina afronta esta tarde un importantísimo partido. Otro ante un rival directo que en este caso está un punto por debajo y fuera de los puestos de play off tras una racha de resultados no muy positiva. A pesar de ser un recién ascendido, el conjunto granate se fue consolidando en la parte alta de la clasificación con buenos resultados, especialmente en casa, aunque en los dos últimos meses de competición se le han atragantado un poco los rivales. El choque vuelve a ser de siete puntos, toda vez que el golaverage se pone en juego (0-1 para el cuadro granate en la 1ª vuelta, en el primer partido en casa de la SDP, que supuso la 1ª derrota liguera) y que éste puede resultar determinante a la conclusión del campeonato. El encuentro arranca a las 16.00 horas en Pasarón y se puede seguir en el minuto a minuto de Diario de León a través de su página web (www.diariodeleon.es), en Onda Bierzo, a través de la radio, y en los canales de televisión LaLiga+, Football Club, Euskaltel, R, Movistar+, Digi, Orange, +Media, Zapi.

Afronta Nafti el choque sin Andrés Prieto y Fede San Emeterio, que siguen lesionados, y Andújar, que volvía a caer esta semana. Un esguince de tobillo le deja fuera de juego. No hay sancionados. Tras el buen rendimiento ante la AD Mérida, el franco-tunecino se decanta por el mismo once.

En cuanto al conjunto pontevedrés, tras vencer hace una semana ante el Barakaldo CF, Rubén Domínguez también podría haber repetido el equipo inicial. Pero Álvaro Pérez se ha lesionado y Miki Bosch es su recambio en el centro de la defensa. No juega el goleador Compa. El ex deportivista Brais Abelenda podría volver al banquillo, pero el también ex blanquiazul Yelko Pino es un hombre esencial para el técnico en el centro del campo.

Desde el triunfo del 3 de enero todos los partidos disputados en casa han acabado en empate, salvo el 2-0 ante el cuadro barakaldés del pasado sábado. En las últimas 9 jornadas sólo ha conseguido una victoria y sólo dos de las últimas 12.

El partido lo dirige el emeritense Daniel Miranda Bolaño (Comité Extremeño), que nunca ha pitado a la Deportiva. A su rival le ha dirigido dos duelos esta campaña, saldados con un empate en casa y una victoria fuera.

Los precedentes de este encuentro son muchos, porque a lo largo de la Historia es un partido que se ha repetido muchas veces. Desde el último triunfo blanquiazul en Pasarón ha pasado toda una generación. Fue el 6 de marzo de 1993 y correspondió con el primer partido televisado en directo a la Deportiva en su historia. Venció 1-2 con goles de Chispi Vázquez y Róbert. Era en 2ª División B. Desde entonces también en esa categoría, se celebraron otros 10 duelos, saldados con 5 triunfos granates y otros 5 empates, los últimos, el 0-0 de la temporada 2018-2019 y el 2-2 de la anterior.