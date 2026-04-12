De la Barrera: "Un arbitraje así juega con el trabajo de mucha gente y la ilusión de una ciudad"

El entrenador de la Cultural, Rubén de la Barrera, afirmó al final del partido Granada CF, 1-Cultural, 0: "Un arbitraje así juega con el trabajo de mucha gente, familias, personal del club y una ciudad entera. Señalar ese penalti en el minuto 3 es inconcebible, y ya no es sólo el penalti o la expulsión por la segunda amarilla a Víctor, es que se han ido sucediendo una serie de decisiones que han hecho que el partido nunca se estabilizara. Me de rabia por la cantidad de gente y afición que se ve perjudicada por ello".

"El gol tan pronto lógicamente condiciona. Luego sufrimos algún desajuste, pero dimos un paso adelante y tuvimos opciones de marcar en el primer tiempo. En la segunda mitad intentamos dar respuesta a su salida de balón y creo que ya en el once contra once estábamos mejor que ellos y tras las expulsiones las ocasiones siguieron siendo nuestras, pero no estuvimos acertados y ellos sí", dijo De la Barrera.

El preparador culturalista prosiguió: "Con la entrada de Manu Justo la idea era acabar con dos puntas. En la primera ocasión que ha tenido se ha quedado cerca de marcar. Estoy convencido que de haber empatado nos hubiéramos acabado llevando el partido", manifestó el entrenador de la Cultural.

"Tras la victoria ante el Valladolid, ahora no se puede asociar esta derrota a un paso atrás. Cualquiera que haya visto el partido puede ver que no ha sido así, pero no hemos podido sumar. Para nosotros la situación se encara de una manera muy fácil: lo competiremos al máximo hasta el final independientemente de como vayan las cosas. Ahora a tragar veneno, pero ya enseguida a pensar en el partido del sábado ante el Córdoba", que será a las 18.30 horas en el Reino de León.