El Olímpico de León gana para creer en la salvación

Publicado por David Álvarez León Creado: Actualizado:

Partido a vida o muerte el que disputó el Olímpico frente al Burgos (2-1), donde sólo le valía ganar y esperar resultados de sus rivales.

Con un equipo diezmado por las bajas, Aitana Ruda tenía que ejercer de central retrasando su posición en el campo. Los primeros minutos las locales dominaban el partido, pero de nuevo una

mala salida de balón provocaba que el Burgos se adelantará en el marcador.

A raíz del tanto visitante, los nervios atenazaban a un Olímpico que no encontraba como atacar la meta burgalesa. Pero una falta en la frontal del área al borde del final de la primera parte ponía las

tablas en el marcador con un lanzamiento perfectamente ejecutado por Aitana. Tras la reanudación las leonesas creían cada vez más en la remontada, y a pesar de no disponer de oportunidades excesivamente claras, dominaban los tiempos de partido.

Por fin, tras una jugada de contraataque, Albiol culminaba un mano a mano haciendo el gol que a la postre daría los tres puntos a un Olímpico muy necesitado de ellos. El Olímpico visitará el Sardinero el domingo 19 de abril, a partir de las 12.00 para enfrentarse al Racing de Santander en la penúltima jornada de liga.