La Cultural Leonesa se queja del arbitraje sufrido ante el Granada CF a través de un comunicado

Natichu Alvarado, la apoderada de la Cultural y Deportiva Leonesa por orden de Aspire.DL

La Cultural y Deportiva Leonesa expresa su "profunda disconformidad" con varias de las decisiones arbitrales adoptadas en el encuentro del domingo frente al Granada CF, que perdió por un marcador de 1-0.

El club se muestra crítico con la actuación arbitral, "desde el máximo respeto institucional hacia el Comité Técnico de Árbitros y hacia el colectivo arbitral", expone en su comunicado, y pese a ser "plenamente consciente de la complejidad que conlleva la labor arbitral y de que el error forma parte del fútbol".

Pero insiste en que "por el tremendo esfuerzo humano, deportivo y económico que realizan los clubes, sus profesionales y sus aficiones a lo largo de toda la temporada", consideran "imprescindible" que el "nivel de rigor, criterio y profesionalidad sea siempre el máximo".

También el uso de las herramientas de tecnología disponibles, "especialmente en un tramo de competición decisivo", recalca el comunicado del club leonés.

En la notificación la Cultural Leonesa considera que en el partido frente al Granada "se produjeron varias decisiones de gran incidencia en el desarrollo del encuentro que, a juicio de este club, resultan difíciles de comprender y supusieron un perjuicio evidente para la Cultural y Deportiva Leonesa".

"Acciones que refuerzan una sensación que se viene repitiendo en distintas jornadas de la presente temporada", remarcan.

Si bien el club matiza que no pretende atribuir la situación deportiva -la Cultural Leonesa ocupa la posición de colista de LaLiga Hypermotion- exclusivamente al arbitraje, sí que argumenta que "una temporada se construye a partir de múltiples factores y la responsabilidad principal siempre es propia".

Por todo ello, insiste "de manera serena pero firme, su preocupación ante la falta de uniformidad en determinados criterios arbitrales y la necesidad de seguir elevando los estándares de rigor y profesionalidad en beneficio de la competición".

Además, exige "respeto para la afición, para los trabajadores, para la ciudad de León y para todas las empresas e instituciones que apoyan al club", porque "detrás de cada partido existe un esfuerzo que merece ser tratado con la máxima consideración".

La Cultural y Deportiva Leonesa anuncia que trasladará su queja formal "por los cauces correspondientes y aportará el material videográfico necesario, con el único objetivo de que se analicen las decisiones adoptadas, se corrijan posibles errores y se garantice un criterio arbitral más uniforme, riguroso y respetuoso con todos los clubes", manifiesta.

Refuerza la nota en que el club "seguirá defendiendo sus intereses con firmeza y respeto institucional, convencido de que la competición debe decidirse desde la igualdad, la transparencia y el rigor deportivo".