Verdugo y Robla ganan en Almanza

Carlos Jesús Verdugo y Verónica Robla subieron a lo más alto del podio en la novena entrega de la Carrera Almanza Medieval que sobre diez kilómetros y valedera para la Copa Diputación contó con una nómina notable de participantes en la línea de salida.

En la categoría masculina Carlos Jesús Verdugo decantaba la balanza a su favor en su mano a mano con Óscar Cañibano al que aventajaba en cinco segundos en la línea de meta para hacerse con el primer puesto en un podio que completaba Diego Fernández, junto a Carlos y Óscar los únicos en bajar de los 37 minutos para completar un circuito sube-baja.

A las puertas de los trofeos se quedaban completando el top-5 Rubén Merino y Borja González. También tuvo una actuación destacada José Huerga que regresaba después de un tiempo a la competición.

En cuanto a la categoría femenina Verónica Robla confirmaba con el triunfo su condición de favorita cruzando en solitario la línea de meta como vencedora con un tiempo de 41:07. Estefanía garcía y Dovile Eybutyte completaban el cuadro de honor.

SUBVENCIÓN DIPUTACIÓN

La Diputación de León ha aprobado la convocatoria y bases para la concesión de 95.000 euros en subvenciones, destinadas a fomentar la organización de carreras populares en municipios de la provincia con menos de 20.000 habitantes, incluyendo carreras pedestres que transcurran por zonas urbanas o de montaña, así como pruebas ciclistas en la modalidad BTT.