La Cultural Leonesa recobra efectivos para el partido frente al Córdoba

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

Thiago Ojeda y Sergi Maestre tienen muchas papeletas para volver a estar a los mandos de la sala de máquinas de la Cultural Leonesa en el partido del sábado 18 a las 18.30 horas contra el Córdoba, tras su baja obligada en las tierras nazaríes de Granada debido a la acumulación de tarjetas amarillas (diez el argentino y cinco el catalán).

Por otro lado, en posiciones ofensivas, volverá a estar disponible el brasileño Lucas Ribeiro, que tampoco viajó a Andalucia tras retirarse con molestias en el partido contra el Real Valladolid, en el que tuvo que ser sustituido en el minuto 34 por Diego Collado, que realizó un gran papel en el derbi autonómico desde que saltó al terreno de juego.

El que seguro no estará ante los califales será el lateral derecho venezolano Víctor García, tras su expulsión por doble amarilla en el último duelo de los culturalistas. El otro lateral diestro en plantilla es Iván Calero, que viene jugando más adelantado en los últimos encuentros, con un buen rendimiento, pero parece que tendrá que retrasar su posición. Por tanto, De la Barrera tendría que buscar un extremo diestro, siendo una opción la del retornado Ribeiro, con Diego Collado manteniéndose en punta.

REPORTAJES DE FOTOS EN EL REINO

La directiva de la Cultural ha tenido una nueva idea para monetizar el estadio del Reino de León. Consiste en la realización de reportajes fotográficos, según el propio club, con la idea de poder «convertir tus momentos más especiales en recuerdos eternos en el lugar donde late el corazón de la afición culturalista. Ya sea una preboda, una comunión, una sesión individual o un aniversario, vivirás una experiencia única en un entorno que significa mucho más que fútbol». El fotógrafo debe ser aportado por el cliente, se dispone de una hora y el máximo de personas son seis más el retratista. El precio son 100 euros para abonados y 120 para el resto. Está sujeto a disponibilidad y se necesita cita previa.