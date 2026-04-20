El leonés Jaime Santos logra en el Europeo de Katowice su plaza para la Copa del Mundo

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

El ajedrecista leonés Jaime Santos logró, con su 12ª posición en el Campeonato de Europa disputado en Katowice (Polonia), su clasificación para la próxima edición de la Copa del Mundo que se disputará en 2027 con fecha y sede por determinarse.

El excampeón de Europa en partidas rápidas en 2022 (título obtenido curiosamente también en dicha urbe polaca) tan solo perdió una partida de las 11 disputadas en el torneo, ante el georgiano Nikolozi Kacharava, subiendo puestos en la tabla clasifitoria final con la victoria en la última ronda, jugando con negras, ante el montenegrino Denis Kadric.

Jaime Santos igualó en puntuación, pero con peor balance, con los otros dos representantes españoles, David Antón, finalmente sexto y Eduardo Iturrizaga (séptimo), logrando los tres su plaza para la cita mundialista.

Sobre el campeonato, donde el discípulo de Marcelino Sión logró su segunda mejor clasificación, el ajedrecista de 28 años señaló que "el desarrollo del torneo fue más que satisfactorio, con un único borrón ante el jugador georgiano que estropeó un mejor resultado, pero sabiendo reponerme y ganar en la última partida para cumplir el objetivo de estar en la Copa del Mundo".

Tras la disputa de este Europeo, las dos únicas citas que tendrá antes del Magistral de Ajedrez de León en el mes de julio, serán sendas participaciones en las ligas de clubes de Alemania, con el Bayern Múnich y Francia, con Chartres