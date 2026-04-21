El Pabellón de Puente Castro acogerá la velada de boxeo ‘Campeones del mañana’ el sábado 25 de abril

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

El Pabellón Municipal de Puente Castro será la sede de la velada de boxeo Campeones del mañana el próximo sábado 25 de abril, a partir de las 17.00 horas, con entrada gratuita. El promotor de este evento deportivo es el boxeador leonés Antonio Barrul, junto a su equipo de Barrul Promotions. Este ha presentado junto al concejal de Deportes del Ayuntamiento de León, Vicente Canuria, y el concejal de Participación Ciudadana, Álvaro Pola, los pormenores de la velada en el pabellón de Puente Castro. Esta idea cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de León.

La cita reunirá en la lona de Puente Castro a jóvenes futuras promesas del boxeo en 15 combates amateur en los que se respirará talento por pulir, nerviosismo, disciplina y pasión por el boxeo. Los combates serán de seis minutos en todas las categorías: schoolboys en la que competirá la campeona de España Layre Barrul, júnior (con el combate de revancha del joven luchador leonés Lázaro Barrul), joven y elite.

La velada Campeones del mañana pretende ser una iniciativa para fomentar el boxeo base leonés y su cantera, que continúa creciendo paulatinamente.