Una victoria que acerca al play off al Atlético Mansillés

ATLÉTICO MANSILLÉS 1

Iker; Nacho, Pani, Lucas (Asier, min 75), Farago (Pacios, min 84), Pau (Florin, min 34), Mario, Celada (Del Valle, min 34), Casti, Jairo (Javi Rodríguez, min 75) y Saúl.

ALMAZÁN 0

Varea; Yago, Óscar, Sussoho (Samuel, min 85), Catalina (Navarro, min 85), Martínez, Sidibeh (Javier García, min 71), Moreno, Hugo Jiménez (Guerrero, min 71), Javier Junyent y Villanueva.

Gol: 1-0, min 55: Del Valle. Árbitro: Manuel Domíguez Mulas. Mostró tarjeta amarilla al local Farago y a los visitantes Jiménez, Sidibeh y Guerrero. Incidencias: Campo La Caldera de Mansilla de las Mulas. Partido aplazado correspondiente a la 15ª jornada de Liga. Buena entrada para presenciar el encuentro con una afición local que despidió a sus jugadores entre aplausos.

Un gol de Del valle en el minuto 55 rubricó un nuevo triunfo del Atlético Mansillés (1-0). En esta ocasión era el Almazán, un rival situado precisamente un peldaño más abajo que los leoneses, el que cedía frente al mejor juego de los de Montaña que con tres puntos más en su zurrón se acercan a cuatro puntos del Santa Marta, equipo que cierra la nómina de elegidos para disputar el play off de ascenso a Segunda Federación.

Aplazado en su día y disputado en la tarde de este jueves, el Atlético Mansillés-Almazán se presentaba como una oportunidad inmejorable para mantener la ilusión de los leoneses de poder asaltar la quinta plaza en una temporada que está siendo sobresaliente para ellos, luchando con rivales de mucho más presupuesto a los que tutea y también vence.

En esta ocasión era Del valle, que había salido en el minuto 34 por Celada, el que desnivelaba el marcador y hacía valer los méritos de los locales para a los 55 minutos anotar el gol del triunfo. Tras una primera parte pareja en juego, aunque con el Atlético Mansillés ejerciendo de un mayor control y varias ocasiones para desnivelar a su favor el marcador, en la segunda parte, apenas se habían cumplido diez minutos, Del Valle lograba acertar con la portería del Almazán en una jugada bien elaborada por parte de los locales.

Los sorianos intentaron tras este golpe reaccionar pero los mansilleses, bien plantados sobre el terreno de juego, apenas le dieron oportunidades. Y al final esos tres valiosos puntos se quedan en casa de manera merecida.