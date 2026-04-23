El Real Madrid busca ante el Betis mantener viva la Liga

Publicado por José Manuel Andrés Madrid Creado: Actualizado:

Con la conclusión de la temporada como anunciado epílogo de su etapa al frente del Real Madrid, a Álvaro Arbeloa le queda elegir la forma de poner punto final, al menos de momento, a su trayectoria en el banquillo local del Bernabéu. El entrenador blanco, que ya no contará con Éder Militao, con una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda, ni Arda Güler, que padece la misma dolencia pero en la derecha, se debate ahora en una dicotomía.

Seis jornadas de Liga, seis partidos, y nueve puntos de distancia respecto al Barça. En este contexto, al equipo blanco le queda el escaso consuelo de aplazar al máximo el prácticamente inevitable alirón azulgrana y aferrarse a sus mínimas opciones de pelear el título, evitando de paso la fiesta culé en el Clásico del próximo 10 de mayo en el Camp Nou. El primer examen le llega este viernes con la exigente visita al Betis en La Cartuja (21.00 horas, DAZN).