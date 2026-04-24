Atlético Mansillés y Atlético Bembibre se la juegan

Publicado por DL León Creado: Actualizado:

Los equipos leoneses que militan en el Grupo 8 de Tercera División dirimen la antepenúltima jornada de la competición regular marcada por los encuentros que disputarán Atlético Mansillés y Atlético Bembibre aunque por diferentes motivos.

El equipo de Mansilla, tras la victoria lograda ante el Almazán (1-0) en el partido disputado el jueves aplazado correspondiente a la 15ª jornada de la primera vuelta se vuelven a ver las caras ahora en territorio soriano este domingo (17.00 horas) en un encuentro en el que los leoneses necesitan la victoria para seguir manteniendo opciones de clasificación para disputar el play off de ascenso al estar colocado a cuatro puntos del Santa Marta, quinto, que se mide a un Becerril a domicilio que se está jugando la permanencia.

El Atlético Bembibre también está obligado a puntuar el domingo (18.00 horas) frente a la Arandina para salir de los puestos de alto riesgo. El descenso consumado del Burgos Promesas y la situación del Real Valladolid Promesas, al borde del mismo, y del Atlético Astorga, ocupando el puesto de play out, pueden aumentar hasta en tres el número de plazas de descenso en este grupo 8º.

La Virgen se mide este sábado (17.00 horas) al Palencia y el Júpiter recibe también el sábado (16.00 horas) al Numancia B.