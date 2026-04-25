Sigue en directo el partido Ponferradina-Tenerife
SD Ponferradina
Keita (24´)
En directo
1
0
CD Tenerife
Centro que no consigue rematar de semichilena Enric Gallego.
Balón pasado de Calderón al que no llega nadie.
Amarilla a Yaakobishvili.
Amarilla a Calderón.
Falta colgada sobre el área de la SDP que saca por arriba Undabarrena.
Remate muy forzado fuera de cabeza de Enric Gallego en un centro desde la derecha.
Centro cerrado de Noel López y Chapela solo en el 2º palo falla, mandando cruzado casi sin oposición. Ha sido la 1ª ocasión visitante.
Gol de la Deportiva
1-0-Córner que saca en corto Andoni para Borja Vázquez, le devuelve, centra el vasco al primer palo y remata Keita de cabeza a la red.
Amarilla a Gastón Valles.
Balón pasado al que llega Calderón, la pone al 2º palo y Borja Valle de cabeza manda fuera, muy cerca del poste.
Perdona la Deportiva
Jugada ensayada en un córner en corto que toca Calderón a Esquerdo al primer palo y su tiro limpio se va rozando el poste.
Keita pelea por un balón en la frontal, le queda suelto a Borja Vázquez, pero se entretiene y su tiro lo bloquea un defensa.
Yaakobishvili x Agüero (lesionado).
Problemas físicos para un jugador del Tenerife, que está tirado en su área.
Partido muy igualado.
Falta botada sobre el área berciana que acaba sacando la defensa deportivista.
Centro de Jorrín, muy forzado, que atrapa Dani Martín.
Centro cerrado de Borja Vázquez al que no llega por poco Keita.
Arranca el partido
Comienza el choque.
Saque de honor
Será realizado por el cómico y actor berciano Leo Harlem.
No asciende hoy
El empate del RC Celta Fortuna en Pontevedra frustra el posible ascenso del Tenerife hoy en Ponferrada antes de que empiece el choque de El Toralín.
Previa y novedades
La Deportiva recibe desde las 18.30 horas al líder Tenerife. El cuadro chicharrero no podrá subir en Ponferrada, aunque gane, pues el RC Celta Fortuna ha empatado a un tanto en Pontevedra. Ese resultado beneficia a la Deportiva, que tiene opción de dar caza en la clasificación a la escuadra granate. 2-0 acabó el duelo de la 1ª vuelta entre Tenerife y Deportiva.
Se ven las caras los dos únicos equipos que han ocupado el liderato del grupo en esta campaña y el mejor equipo de lo que va de 2ª vuelta contra el mejor de la 1ª. Para la Deportiva es esencial la victoria para poder llegar a menos de 3 puntos o incluso por encima del Zamora CF al choque del Ruta de la Plata de la semana que viene. El cuadro rojiblanco juega mañana en Ourense.
El duelo se puede seguir en el minuto a minuto de Diario de León a través de su página web (www.diariodeleon.es), en Onda Bierzo, a través de la radio, y en los canales de televisión LaLiga+, Football Club, Euskaltel, R, Movistar+, Digi, Orange, +Media, Zapi. 6 medios de comunicación de la isla están acreditados para el encuentro.
Hay importantes novedades en la Deportiva. Mfulu ya tiene ficha (dorsal 21) y está disponible para Nafti, que reveló que Petkov fue el que dejó su sitio en el plantel antes de que se lo pidiera el club. Vuelve Prieto, que además es titular. Asimismo, regresan tras sanción Undabarrena y Cortés. El primero también es titular. La otra gran novedad es la presencia en la punta de Keita. Erik Morán y Fede San Emeterio esperarán una semana más.
El representativo tinerfeño tiene las bajas para este choque de Aitor Sanz y David Rodríguez por sanción y de Alassan, Nacho Gil, Marc Mateu y Javi Pérez por lesión. Casi todos serían presuntos titulares.
Dirige el choque Manuel García Gómez (Comité Extremeño). En las 6 veces que se ha cruzado con la Deportiva ase han producido un triunfo blanquiazul, 2 empates y 3 victorias de los rivales. El último choque que dirigió al cuadro deportivista fue el que perdió en octubre contra el Real Madrid Castilla 2-3.
El duelo de hoy tiene 10 precedentes, saldados con 5 victorias bercianas, 2 empates y 3 triunfos tinerfeños. El último choque fue en 2ª División y acabó 2-2. Marcaron Ojeda y Lacerda para los locales y empataron por dos veces Romero y Waldo para los visitantes. Aunque el más recordado fue el 1-0 de la ida de la final del play off de asenso a 2ª División de junio del 2012.
Alineaciones
·SD Ponferradina (4-2-3-1): 1 Andrés Prieto; 23 Jorrín, 5 Undabarrena, 3 Ger Nóvoa, 19 Andoni López; 22 Esquerdo, 16 Frimpong; 7 Calderón, 18 Borja Vázquez, 10 Borja Valle -c-; 17 Keita.
Convocatoria: 2 Andújar, 4 Moltenis, 8 Slavy, 9 Cortés, 12 Koke, 13 Ángel Jiménez -ps-, 14 Xemi, 15 Vasco, 20 Pau Ferrer, 21 Mfulu, 25 Pablo Barredo -ps-, 26 Vlad Kysil.
DT: Mehdi Nafti.
·CD Tenerife (4-4-2): 1 Dani Martín; 19 César Álvarez, 12 Landázuri, 3 Agüero, 4 José León; 24 Chapela, 15 Fabricio Assis, 6 Juanjo, 14 Noel López; 18 Enric Gallego, 22 Gastón Valles.
Convocatoria: 5 Yaakobishvili, 7 Cris Montes, 9 De Miguel, 11 Máikel Mesa, 13 De Vuyst -ps-, 17 Balde, 23 Jeremy Jorge, 27 Ulloa, 29 Dani Fernández.
DT: Álvaro Cervera.
·Árbitro: Manuel García Gómez (Extremadura); auxiliares: Daniel Juan Prat Hernández y Sergio Doval Gil; cuarto árbitro: Joan Masip Vidal.