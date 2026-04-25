Sigue en directo el partido Ponferradina-Tenerife

Previa y novedades

18:15 25/04/2026

18:21 25/04/2026

La Deportiva recibe desde las 18.30 horas al líder Tenerife. El cuadro chicharrero no podrá subir en Ponferrada, aunque gane, pues el RC Celta Fortuna ha empatado a un tanto en Pontevedra. Ese resultado beneficia a la Deportiva, que tiene opción de dar caza en la clasificación a la escuadra granate. 2-0 acabó el duelo de la 1ª vuelta entre Tenerife y Deportiva.

Se ven las caras los dos únicos equipos que han ocupado el liderato del grupo en esta campaña y el mejor equipo de lo que va de 2ª vuelta contra el mejor de la 1ª. Para la Deportiva es esencial la victoria para poder llegar a menos de 3 puntos o incluso por encima del Zamora CF al choque del Ruta de la Plata de la semana que viene. El cuadro rojiblanco juega mañana en Ourense.

El duelo se puede seguir en el minuto a minuto de Diario de León a través de su página web (www.diariodeleon.es), en Onda Bierzo, a través de la radio, y en los canales de televisión LaLiga+, Football Club, Euskaltel, R, Movistar+, Digi, Orange, +Media, Zapi. 6 medios de comunicación de la isla están acreditados para el encuentro.

Hay importantes novedades en la Deportiva. Mfulu ya tiene ficha (dorsal 21) y está disponible para Nafti, que reveló que Petkov fue el que dejó su sitio en el plantel antes de que se lo pidiera el club. Vuelve Prieto, que además es titular. Asimismo, regresan tras sanción Undabarrena y Cortés. El primero también es titular. La otra gran novedad es la presencia en la punta de Keita. Erik Morán y Fede San Emeterio esperarán una semana más.

El representativo tinerfeño tiene las bajas para este choque de Aitor Sanz y David Rodríguez por sanción y de Alassan, Nacho Gil, Marc Mateu y Javi Pérez por lesión. Casi todos serían presuntos titulares.

Dirige el choque Manuel García Gómez (Comité Extremeño). En las 6 veces que se ha cruzado con la Deportiva ase han producido un triunfo blanquiazul, 2 empates y 3 victorias de los rivales. El último choque que dirigió al cuadro deportivista fue el que perdió en octubre contra el Real Madrid Castilla 2-3.

El duelo de hoy tiene 10 precedentes, saldados con 5 victorias bercianas, 2 empates y 3 triunfos tinerfeños. El último choque fue en 2ª División y acabó 2-2. Marcaron Ojeda y Lacerda para los locales y empataron por dos veces Romero y Waldo para los visitantes. Aunque el más recordado fue el 1-0 de la ida de la final del play off de asenso a 2ª División de junio del 2012.