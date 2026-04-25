La SD Ponferradina empata con el Tenerife tras ir ganando buena parte del partido

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

La SD Ponferradina no pudo aprovechar el empate del Pontevedra y empató a un gol ante el Tenerife, que fue mejor en la segunda parte y que a punto estuvo de remontar el 1-0 con el que se llegó al descanso. El empate previo a un gol entre Pontevedra CF y RC Celta Fortuna ya imposibilitaba el ascenso tinerfeñista en esta jornada, hiciese lo que hiciese en El Toralín.

Volvió Prieto a la convocatoria y al once. Asimismo, regresaban tras sanción Undabarrena y Cortés. El primero también fue titular. La otra gran novedad estuvo la presencia en la punta de Keita.

El cuadro berciano realizó una primera parte muy seria en la que apenas concedió tres remates de su rival en el primer tiempo, todos fue ra y sólo uno peligroso. Mientras, sin rematar más veces, sí dispuso de dos ocasiones muy claras y anotó el gol que le permitió adelantarse en el marcador. Además, incomodó la circulación de balón de su rival y se mostró muy contundente en defensa, vigilando a dos tanques como Enric Gallego y Gastón Valles. Los dos centrales estuvieron muy solventes.

Después de varias acciones en los primeros minutos en los que no hubo opción de llevar peligro, la Deportiva rozó el gol en una jugada ensayada en un córner en corto que tocó Calderón a Esquerdo al primer palo y su tiro limpio se fue rozando el poste. Aún o se había llegado al ecuador del primer acto. También se fue cerca del palo un balón pasado al que llegó Calderón, la puso al 2º palo y Borja Valle de cabeza mandó fuera.

A los 24 minutos llegó el 1-0. Andoni López sacó un córner en corto para Borja Vázquez, le devolvió el cuero, centró el defensa vasco al primer palo y remató Undabarrena de cabeza a la red adelantándose a todos.

Pudo empatar el Tenerife en el minuto 31 en su única ocasión de gol del primer acto. Un centro cerrado de Noel López que Chapela, solo en el 2º palo, falló, mandando cruzado casi sin oposición.

Sobre la hora el equipo chicharrero solicitó una mano dentro del área de Ger Nóvoa, que tras larga revisión, no concedió el colegiado. Así se puso el punto final al primer tiempo.

En el minuto 49 Prieto salvó un mano a mano y Undabarrena sacó un balón entre palos. Pero nada valía. El árbitro tardó ‘un siglo’ en decretar un fuera de juego previo de Chapela que ya anulaba toda la acción.

Un tiro desde fuera del área de Fabricio tras un córner le hizo un extraño a Prieto, pero logró sacarse el balón de encima, y el rechace lo mandó fuera Cris Montes desde el pico del área pequeña.

Cada vez empujaba más el Tenerife, que pasó a dominar el duelo y a meter a la Deportiva en bloque bajo.

Entraron Koke y Cortés por Jorrín y Keita y Álvaro Cervera solicitó de nuevo el challenge en un centro que remató un jugador del Tenerife en el área y dio en la mano de Ger Nóvoa. Otro siglo después se paró el partido para la revisión, pero el colegiado también consideró que esta acción era como la anterior y no había mano punible del defensa ourensano.

Al final el Tenerife logró empatar en una acción de suerte, al golpear un tiro de Dani Fernández en la espalda de Undabarrena y despistar a Prieto.

La Deportiva jugó la parte final del choque con cinco defensas y en la prolongación fue expulsado por doble tarjeta Andoni López. Antes había librado Prieto el 1-2 en un contragolpe chicharrero con tiro final del autor del gol.

El duelo acabó con un remate centrado de Frimpong que atajó el arquero.

La próxima cita del conjunto berciano será del sábado 02 de mayo desde las 18.30 horas ante el Zamora CF. El cuadro rojiblanco, que tiene un puntos más que la formación berciana, visita esta tarde al Ourense CF.