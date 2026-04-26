La Cultural Leonesa cae en Anduva en un partido clave, en fotos

Los culturalistas regresan de vacío y se mantienen como colistas de la clasificación.AGENCIA LOF El equipo leonés volvió a tener el apoyo de su gente fuera de casa

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