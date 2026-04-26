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Las mejores fotos de la primera eliminatoria del Ciudad de Ponferrada de Baloncesto

Partido del Ciudad de Ponferrada de Baloncesto-Albacete Basket.

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