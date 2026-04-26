El segundo tiempo condena al Ademar León en Torrelavega

Publicado por Guillermo Mieres Redacción Creado: Actualizado:

Abanca Ademar no pudo ganar en tierras de Torrelavega (40-33) y ve cómo la quinta posición, que ocupaban (y mantienen) los del centro de Cantabria, se aleja. Los de Luis Puertas, que completaron una gran primera mitad (16-17), sucumbieron ante la presión de su rival en el inicio de la segunda donde cinco malos minutos, con numerosos errores en el lanzamiento, fallos técnicos y perdidas de balón que permitieron a su rival cántabro abrir brecha hasta los cuatro goles y romper el partido. La roja directa a Alberto Martín en una acción con Isidoro Martínez en esos primeros compases del segundo periodo resultó, a la postre, por los sucesos acontecidos, decisiva.

Ambos equipos salieron a la cancha sabedores de que gran parte de sus opciones de seguir en la pugna por una plaza europea pasaba por vencer este domingo, por lo que en los primeros minutos ninguno de los dos quiso que su rival se despegara en el electrónico (4-4). Pudo parecer que los locales podían irse de dos goles tras una gran parada de su portero, pero Álvaro Pérez replicó con la misma moneda.

Esta dinámica se mantuvo durante el primer cuarto de partido, con los locales adelantándose una y otra vez y los leoneses igualando el. marcador en otras tantas ocasiones. Sin embargo, tras poner el 9-9 en el luminoso, Álvaro Pérez conseguía evitar que Torrelavega se adelantase de nuevo y Zapico culminaba un buen ataque por la izquierda para poner a los leoneses por delante en el marcador por primera vez en el partido (9-10).

La capacidad anotadora no bajaba por parte de ninguno de los dos equipos y, pese a que el Bathco BM Torrelavega consiguió ponerse por un momento dos tantos arriba, el equipo de Luis Puertas reaccionó de inmediato. El Ademar, a falta de dos minutos para que sonara la bocina del final del primer tiempo, se situó dos por delante gracias a los goles de Miñambres y Lindvquist, pero un tanto local hizo que se fueran al descanso con 16-17.

La igualdad se mantuvo en la cancha en el inicio de la segunda mitad. La intensidad era máxima, y los pequeños detalles decantaban la balanza de uno u otro lado. Esta vez eran dos errores de Lindqvist los que permitían a Torrelavega salir al contraataque y recuperar la ventaja en el luminoso en el minuto 34 (19-18). No estaba bien el sueco, que perdía el balón en el siguiente ataque y veía como una rápida jugada de Prokop significaba el 20-18.

Parecía que la charla de Jacobo Cuétara durante el descanso en el vestuario del conjunto local pareció hacer efecto en los suyos porque estaban teniendo un arranque de segunda mitad imponderable y llegaron a ponerse tres goles por encima (21-18), algo que no gustó nada al técnico marista, que decidió solicitar su primer tiempo muerto del segundo periodo para reajustar a los suyos.

Tras ese parón, Luis Puertas decidió atacar con siete jugadores, alineando a dos pivotes, pero lo supo contrarrestar bien la defensa del equipo naranja, que consiguió estar a la altura y en tres robos se puso seis arriba (24-18). El partido se estabilizó tras el vendaval del conjunto cántabro (30-25).

A partir de ahí, aunque los leoneses consiguieron frenar sus errores y volver a meterse en el partido, pero la diferencia era ya demasiada ante un rival que supo defenderla con mucho orden para ampliarla poco a poco a la contra y anotarse el triunfo en una segunda mitad que agarraron por los cuernos. Los locales supieron manejar la ventaja, pese que el equipo leonés no se dio por vencido nunca jamás.