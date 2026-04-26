De la Barrera: «Se repite lo mismo otra vez, cuando consigues empatar te quedas con diez y todo se complica»

El técnico Rubén de la Barrera afirmó: «El partido resume bastante bien todo lo que estamos viviendo. Son situaciones que se repiten, como ya nos pasó en Granada. Consigues empatar, te quedas con diez y todo se complica mucho más». Después, dijo: «Primó el control por parte de los dos equipos. Cada uno intentaba hacer lo que más le interesaba. La jugada del gol de ellos llega en una acción profunda, tras intentar jugar directo, con centro y remate».

El culturalista prosiguió: «En la segunda parte encontramos mejores situaciones por dentro, conseguimos generar más ventajas y de ahí llega el gol. Tuvimos ocasiones claras, pero al quedarnos con diez todo cambia».