La Peña/Vidal se dispara en el pie y no pasa del empate

Publicado por A. F. Rodríguez León Creado: Actualizado:

PEÑA/VIDAL 2

Miguel, Álex (Dani, min 88), Víctor, Diego Castro, Yago, Marcos, Asier (Fabio, min 63), Coladilla (Fraguas, min 78), Joe, Mikel (Ricardo, min 78) y Marquitos.

ZAMORA 2

José Alfredo, Roberto Cruz (Aparicio, min 90), Iker Zarza, Genicio, Alfageme (Losada, min 78), Gorka, Jorge Calvo, Marcos Sánchez, Muriel (De San Ceferino, min 90), Hernando y Palacios (Alberto, min 78).

Goles: 0-1, min 7: Álex, en propia puerta; 1-1, min 10: Joe; 1-2, min 40: Gorka; 2-2, min 80: Marquitos. Árbitro: Alejandro Rojo Mateos, asistido en las bandas por Pablo Cabero y Jesús Villadangos. Mostró tarjeta amarilla a los locales Coladilla, Yago y Mikel; y a los visitantes Palacios, Jorge Calvo, Alberto (en el banquillo) y Losada. Incidencias: Campo Municipal de La Palomera.

La Peña y el Zamora CF disputaron un partido en el que los de Alberto Labrador pelearon por un triunfo que se les resistió (2-2), aunque bien pudo caer de su lado en el último minuto cuando el árbitro anuló un gol a los locales por presunta falta al portero del Zamora José Alfredo. El equipo de La Palomera sufrió el revés de marcar en su portería y facilitar el segundo gol zamorano.

La Peña/Vidal facilitó los dos goles visitantes en la primera parte y así es muy difícil llevarse la victoria. Aún así, los cambios, que se hicieron demasiado tarde, propiciaron una reacción extraordinaria en el tramo final del encuentro, un arreón pleno de acoso local con hasta cuatro claras ocasiones que a punto estuvieron de significar la victoria peñista, con la presencia ya en el campo de Ricardo y Fraguas, que dieron un aire mucho más ofensivo y de más empaque al equipo, que en el cuarto de hora final empató y a punto estuvo de llevarse una victoria necesaria para seguir aspirando a jugar por el ascenso en las dos últimas jornadas de Liga, con una plantilla modélica, trabajadora y unida que ha demostrado estar muy por encima de la planificación desarrollada y del precedente heredado de la pasada campaña con entonces un equipazo que hay que recordar que no cumplió con su único objetivo, ascender de categoría. Es un buen momento para recordarlo para refrescar la memoria a los más olvidadizos.