Ademar León y Ayuntamiento presentan los actos por el 70 aniversario del club

Publicado por Redactor de Deportes DL León Creado: Actualizado:

El alcalde de León, José Antonio Diez, presentó los actos conmemorativos del 70º aniversario del Abanca Ademar León, un club, como ha señalado, que a lo largo de su historia es ejemplo de “compromiso con nuestras aficiones y nuestra ciudad”. Diez estuvo estado acompañado por el concejal de Deportes, Vicente Canuria; el presidente del club ademarista, Cayetano Franco, René Mira, vicepresidente, y María García, tesorera.

El alcalde recordó que este club se gestó en 1956 en las aulas del colegio Maristas San José y que desde entonces ha llevado con orgullo el nombre de la ciudad y la provincia de León. Por ello, ha trasladado a la familia ademarista su agradecimiento “por esa larguísima historia en nuestra ciudad y por haber sido algo esencial desde el punto de vista de identidad”.

José Antonio Diez ha incidido en que este club “representa lo que son los valores y la identidad de lo leonés, de nuestra garra y de nuestra lucha permanente y afán por conseguir éxitos”. En este punto, ha puesto en valor que el Abanca Ademar “sea el equipo más laureado que tenemos en la ciudad, cantera que ha sido cantera del balonmano de este país”.

Actos para un 70 aniversario

Cayetano Franco ha sido el encargado de exponer los actos previstos para conmemorar los 70 años de historia del club, entre ellos un nuevo logo bajo el lema ’70 años latiendo juntos’ y la próxima edición de una camiseta retro y otra “singular” con el lema ‘Los defensores del Reino’. Unos actos, como ha señalado, para “devolver a la sociedad ese apoyo que hemos tenido siempre”.

El programa de actividades, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de León, contempla entre otras iniciativas un partido amistoso en la Plaza Mayor, lugar donde comenzó a jugar el Ademar; una exposición permanente en el consistorio de San Marcelo con todos sus trofeos e imágenes de su historia, la publicación de un libro con dichas fotografías, un partido de viejas glorias ademaristas con el primer equipo y una gala previa en el Auditorio Ciudad de León, una rotonda o espacio en la ciudad de León conmemorativa de este 70 aniversario, el reconocimiento a todos los socios que cumplan 70 años este 2026 y a los 70 socios más antiguos del club, un cupón o décimo de lotería, la participación en la liga inclusiva Asobal o la elección del ‘7’ entre todos los jugadores que han pasado por el club.