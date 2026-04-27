Fútbol de la calle en Cubillos del Sil, en fotos

Publicado por Manolo Macías León Creado: Actualizado:

La II Jornada de Debutantes 2026 se celebró en Cubillos del Sil en la Plaza Dr. Fernández Marqués, dirigida a niños/as de 4 y 5 años. Este evento fomenta el deporte base en la localidad, que cuenta con una activa escuela municipal y su club de fútbol. Contó con el patrocinio del Ayuntamiento de Cubillos del Sil y la organización de la Delegación de Fútbol del Bierzo y Laciana. Fútbol en la calle con nueve clubes y la participación de catorce equipos, con unos 120 debutantes practicando su deporte favorito con la ilusión que ello conlleva. Todos los pequeños futbolistas recibieron une bolsa deportiva con su anagrama impreso, además de una jugosa merienda para reponer la fuerzas.

Esta II Jornada de Debutante la presidió el alcalde de Cubillos del Sil, Antonio Cuellas, y el presidente de la Delegación de Fútbol del Bierzo y Laciana, Iván Farelo.

El Ayuntamiento de Cubillos del Sil se muestra muy activo en la organización de eventos deportivos dirigidas a los niños/as del Bierzo para su formación.