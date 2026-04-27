Serrano-De la Barrera, la Cultural Leonesa del futuro

El futuro de la Cultural y Deportiva Leonesa SAD se encuentra en un momento crítico, con la permanencia en juego y con cambios significativos en su estructura deportiva para la próxima temporada 2026-2027, con independencia de la categoría en la que milite la entidad futbolística leonesa, que a falta de cinco jornadas para el final del campeonato de Liga ocupa la posición de colista. «Dejarse ir sería faltar al respeto», afirmó Rubén de la Barrera tras la derrota del domingo ante el CD Mirandés (2-1). Lo cierto es que desde el club ya se planifica la próxima temporada, que apunta a unir de nuevo al entrenador coruñés con el director deportivo Alfonso Serrano (Valladolid, 1970) para repetir el tándem técnico del Albacete de la temporada 2021-2022 en la Cultural para el próximo curso 2026-2027.

Rubén de la Barrera podría encontrarse de nuevo con Alfonso Serrano como director deportivo.RAMIRO

La Cultural explotará hasta el límite todas sus posibilidades para conseguir la permanencia a Segunda División en estos cinco últimos partidos de Liga, aunque en caso de que se produzca el descenso del equipo leonés el libro de ruta parece que marcará el mismo camino: reseteo total en el vestuario con muchas bajas. Con Alfonso Serrano en la dirección deportiva y Rubén de la Barrera en la parcela técnica se pondrán manos a la obra para confeccionar un plantel prácticamente nuevo.

Alfonso Serrano, tras sus etapas en Córdoba, Coruña, Tenerife y Albacete, arrancará un nuevo ciclo deportivo en el Reino de León, si finalmente todo fructifica de acuerdo con la propiedad de la Cultural, la Academia Aspire

Rubén de la Barrera (La Coruña, 1985) regresó al banquillo de la Cultural con un contrato hasta el final de esta temporada con el objetivo de asegurar la permanencia en Segunda División, aunque sólo ha sumado 5 puntos de 30 posibles. Si no lo logra, la dirección buscará reponerse con la dupla Serrano-De la Barrera.