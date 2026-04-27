Todo al blanquiazul de la Ponferradina en Zamora

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

La Deportiva podrían necesitar los 12 puntos que quedan en juego para jugar el play off. Desde luego que si se deja como mucho un empate, no debería ser en Zamora. Un empate en el estadio de la villa del Duero puede dejarle muy difícil las cosas y una derrota puede apartarle de la pelea, aun quedando tres jornadas. Ganar y confiar en que Unionistas, que aún aspira al play off, saque algo del Alfredo Di Stéfano, es la combinación para incluso recuperar un puesto de fase de ascenso este sábado.

La victoria en el estadio zamorano marcó la pasada temporada el arranque de una racha que le permitió tener opciones de ascenso directo hasta el último partido. Entonces el conjunto berciano remontó un 1-0 con un gol de Markel Lozano en el minuto 94. Este fin de semana el mediocentro vasco será rival.

El Ruta de la Plata es el estadio en el que Borja Valle debutó como jugador de la Deportiva. Dentro de unos días se cumplirán 16 años de aquello.

ENTRADAS

Las entradas para el Zamora CF-Deportiva cuentan entre 5 y 20 euros, aunque la zona de aficionados de la Deportiva, que son los sectores 9, 10, 11, 12 y 13 (Preferencia, como el año pasado), tienen un coste de 15 euros. Para comprarlas con antelación, los seguidores deportivistas tienen que hacerlo por internet y registrarse en la página web del club rojiblanco. Para sus socios ha hecho una promoción especial con el fin de contar con un buen número de seguidores. Hace menos de un mes la afición de Unionistas desplazó a tanta gente al Ruta de la Plata que colonizó buena parte de la Preferencia.