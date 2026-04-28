FÚTBOL BASE. Formación en metodología y valores
El Atlético de Madrid impulsa su II Campus en el Real Aero Club
Las instalaciones del Real Aero Club acogen el segundo campus del Atlético de Madrid. El campus oficial del Atlético de Madrid en León ofrecerá a niños y niñas de entre 7 y 17 años (con excepciones de edades tanto por arriba como por abajo) la oportunidad de entrenar bajo la metodología y los valores que han convertido al club en un referente mundial. El horario será de 9.00 a 14.00 horas.
El campus ofrecerá una mejora técnica acompañada de la transmisión de valores como trabajo en equipo, disciplina, esfuerzo y respeto. Además contará con entrenamiento específico de porteros en sesiones diarias dirigidas por Óscar Santos Cardo (exportero de la Cultural y Deportiva Leonesa).
Las inscripciones ya están disponibles a través de la página web oficial del Atlético de Madrid: https://campusatleticodemadrid.com/campus-leon-verano-2026/ Para más información: ruben1996f@hotmail.com; teléfono: 678 340 007; teléfono: 619 22 48 60; Sitio web: @campusaeroleon. Una convivencia inmejorable.