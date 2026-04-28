El Atlético de Madrid impulsa su II Campus en el Real Aero Club

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Las instalaciones del Real Aero Club acogen el segundo campus del Atlético de Madrid. El campus oficial del Atlético de Madrid en León ofrecerá a niños y niñas de entre 7 y 17 años (con excepciones de edades tanto por arriba como por abajo) la oportunidad de entrenar bajo la metodología y los valores que han convertido al club en un referente mundial. El horario será de 9.00 a 14.00 horas.

El campus ofrecerá una mejora técnica acompañada de la transmisión de valores como trabajo en equipo, disciplina, esfuerzo y respeto. Además contará con entrenamiento específico de porteros en sesiones diarias dirigidas por Óscar Santos Cardo (exportero de la Cultural y Deportiva Leonesa).

Las inscripciones ya están disponibles a través de la página web oficial del Atlético de Madrid: https://campusatleticodemadrid.com/campus-leon-verano-2026/ Para más información: ruben1996f@hotmail.com; teléfono: 678 340 007; teléfono: 619 22 48 60; Sitio web: @campusaeroleon. Una convivencia inmejorable.