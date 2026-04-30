Los 10K Ciudad de Astorga de 2026 reúnen a un grupo de corredores de élite nacional e internacional

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

Los 10 kilómetros Ciudad de Astorga volverán a convertirse en una de las grandes citas del calendario deportivo nacional el próximo 10 de mayo, reuniendo en esta edición a un destacado grupo de atletas de élite procedentes del atletismo, el triatlón y el fondo internacional.

Además del doble campeón del mundo y leyenda del atletismo español, Abel Antón, la prueba contará con la presencia de deportistas de primer nivel que representan tanto al atletismo español como a la proyección internacional del deporte leonés y nacional, consolidando a Astorga como un referente organizativo y deportivo.

Abel Antón dará un charla en el Teatro Gullón, el sábado 9 de mayo a las 19.00 horas, con entrada gratuita y al día siguiente correrá la carrera como uno más de los 1000 inscritos que participarán en el evento.

La edición 2026 de los 10 kilómetros Ciudad de Astorga reunirá a campeones nacionales, internacionales y referentes del atletismo español, consolidando la prueba como una de las más atractivas del calendario: el local Raúl Celada, el vegacerverense Kevin Viñuela, la ecuatoriana Katherine Tisalema, el madrileño Ricardo Rosado, el leonés Andrés Gimeno, el quintanillense Daniel Alonso, el ponferradino Alejandro Martínez y la leonesa Lucía Centeno.

Astorga volverá a ser punto de encuentro del deporte de élite, la participación popular y los valores del esfuerzo, la superación y la pasión por el atletismo. Desde la organización, se hace un llamamiento a la ciudad y a la gente de toda la provincia y provincias vecinas para que vayan a ver la carrera y llenen las calles de público y que los corredores sientan el calor y la magia de correr por las calles de la ciudad bimilenaria fundada por los romanos bajo el nombre de Asturica Augusta.