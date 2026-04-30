Los 10K Ciudad de Astorga de 2026 reúnen a un grupo de corredores de élite nacional e internacional
El local Raúl Celada, el vegacerverense Kevin Viñuela, la ecuatoriana Katherine Tisalema, el madrileño Ricardo Rosado, el leonés Andrés Gimeno, el quintanillense Daniel Alonso, el ponferradino Alejandro Martínez, la leonesa Lucía Centeno y el veterano Abel Antón
Los 10 kilómetros Ciudad de Astorga volverán a convertirse en una de las grandes citas del calendario deportivo nacional el próximo 10 de mayo, reuniendo en esta edición a un destacado grupo de atletas de élite procedentes del atletismo, el triatlón y el fondo internacional.
Además del doble campeón del mundo y leyenda del atletismo español, Abel Antón, la prueba contará con la presencia de deportistas de primer nivel que representan tanto al atletismo español como a la proyección internacional del deporte leonés y nacional, consolidando a Astorga como un referente organizativo y deportivo.
Abel Antón dará un charla en el Teatro Gullón, el sábado 9 de mayo a las 19.00 horas, con entrada gratuita y al día siguiente correrá la carrera como uno más de los 1000 inscritos que participarán en el evento.
La edición 2026 de los 10 kilómetros Ciudad de Astorga reunirá a campeones nacionales, internacionales y referentes del atletismo español, consolidando la prueba como una de las más atractivas del calendario: el local Raúl Celada, el vegacerverense Kevin Viñuela, la ecuatoriana Katherine Tisalema, el madrileño Ricardo Rosado, el leonés Andrés Gimeno, el quintanillense Daniel Alonso, el ponferradino Alejandro Martínez y la leonesa Lucía Centeno.
Astorga volverá a ser punto de encuentro del deporte de élite, la participación popular y los valores del esfuerzo, la superación y la pasión por el atletismo. Desde la organización, se hace un llamamiento a la ciudad y a la gente de toda la provincia y provincias vecinas para que vayan a ver la carrera y llenen las calles de público y que los corredores sientan el calor y la magia de correr por las calles de la ciudad bimilenaria fundada por los romanos bajo el nombre de Asturica Augusta.