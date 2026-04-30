Nafti, entrenador de la Ponferradina: «Llevamos 15 finales; ésta es la décimo sexta»

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

Aunque parece claro que no ganar en Zamora sería casi decir adiós al play off, Nafti no se plantea el partido de mañana como algo extremo. Él ya lleva hablando de finales desde hace mucho tiempo y hablando de extremos, echó la vista mucho más atrás: «Llevamos así desde el día del Ourense CF en casa. Igual si no hubiésemos ganado aquel día, yo no estaría aquí ahora. Llevamos ya 15 finales. Ésta es una más». Y sobre el partido de mañana sentenció: «Lo que está claro es que no vamos a salir al campo a ver qué pasa como el día del Pontevedra».

Nafti puso en valor los 4 puntos logrados ante Barakaldo CF y Tenerife, aunque de los últimos 9 en juego la cifra sigue siendo 4.

NUNCA LO HA HECHO

La Deportiva necesita hacer una cosa que no ha llevado a cabo nunca en 2ª División, 2ª División B y 1ª Federación: ganar en las últimas 4 jornadas del campeonato todos sus partidos.

ENTRADAS

La afición de la Deportiva ha superado la cifra de 600 entradas adquiridas de forma telemática para el partido de mañana en Zamora.

HORARIO UNIFICADO

La Real Federación Española de Fútbol anunció ayer el horario unificado para la 37ª jornada, pero aún no para la 38ª. Además, se separan los duelos del grupo I y del grupo II. Los partidos en los que haya algo en juego en el grupo I se disputarán el domingo 17 a las 17.00 horas. En esa jornada juega la Deportiva en Espiñedo ante el Arenteiro. Los enfrentamientos del grupo II serán el sábado 16 a las 21.00 horas. Dentro de unos días se indicarán los horarios de la unificación de la 38ª jornada.