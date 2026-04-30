El leonés Manolo Cadenas ingresa en el Salón de la Fama Asobal

El exentrenador de Ademar León y exseleccionador de España, Manolo Cadenas, además de los exjugadores David Barrufet, Mateo Garralda, Rafa Guijosa y Albert Rocas han sido elegidos para ingresar en el Salón de la Fama de Asobal, según anunció este viernes la Liga Profesional de Balonmano.

Una elección con la que, como aseguró la Asobal a través de una nota, se "quiere poner en valor las trayectorias de quienes han contribuido a definir la identidad de Asobal y la evolución del balonmano profesional en nuestro país".

Cinco perfiles que resumen distintas formas de alcanzar la excelencia" en la historia de la Asobal y del balonmano español. Desde la "seguridad y longevidad" de David Barrufet, "uno de los porteros más laureados del balonmano mundial" al "liderazgo competitivo" de Mateo Garralda "tras una carrera de casi veinte temporadas en la élite".

Sin olvidar "el impacto decisivo" de Rafa Guijosa, "elegido Mejor Jugador del Mundo en 1999" o la "la velocidad, eficacia y regularidad" de Albert Rocas, "uno de los extremos más determinantes de su generación", así como la "influencia táctica y formativa" de Manolo Cadenas, "referente en los banquillos con décadas de experiencia en Asobal".

La elección de los nuevos cinco miembros del Salón de la Fama Asobal se ha adoptado mediante un sistema de votación mixto "que ha combinado el criterio del jurado especializado con la participación de la Comunidad Asobal, reforzando el carácter abierto y participativo de la iniciativa".

Barrufet, Garralda, Guijosa, Rocas y Cadenas se unirán de este modo a leyendas de la talla de Talant Dujshebaev, Enric Masip, Juanín García, Jota Hombrados, Juan de Dios Román, Ramón Gallego y Cecilio Alonso, elegidos en la primera edición, o Cristina Fernández Piñeiro, Lorenzo Rico, Valero Rivera y Veselin Vujović, designados en la segunda.