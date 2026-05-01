De la Barrera, entrenador de la Cultural Leonesa: «El sábado sí que sí es un partido definitivo»

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

Rubén de la Barrera, reconoció antes del duelo del sábado ante el Cádiz, equipo que marca la permanencia en la segunda categoría del fútbol español, que se trata de un choque que «sí o sí es definitivo».

Sobre la situación de la tabla, con los varios equipos pinchando en sus resultado al igual que su equipo, opinó que si la vida se empeñó en darles otra oportunidad, «ésta la tenemos que aprovechar, porque tras el resultado del Cádiz ante Las Palmas se abrió un escenario que, si no se gana puede ser definitivo».

Sobre el Cádiz cree que tiene «buenos jugadores que quizá están atravesando un momento complicado también por la necesidad y porque el partido también es fundamental para ellos, pero frente a esa ansiedad y presión se trata de tener las cosas claras y hacer valer el factor local. Nosotros debemos mostrar personalidad y descaro, pero también rigurosidad y generosidad en el esfuerzo».