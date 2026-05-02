Sigue en directo el partido Zamora CF-SD Ponferradina

Previa y novedades

17:46 02/05/2026

17:46 02/05/2026

La SD Ponferradina se juega toda la temporada en 90 minutos. No es que ganando se asegure el play off, pero si no lo hace y especialmente si pierde, la clasificación para el play off puede convertirse en una quimera. Visita a un Zamora CF en un gran momento de forma, que le saca 4 puntos y que podría poner medio pie en el play off. El equipo blanquiazul necesita ganar los 4 partidos que quedan -nunca ha ganado los últimos 4 duelos ligueros en 2ª División A y B y 1ª RFEF-, pero el de hoy es esencial. El deportivismo también estará pendiente de lo que pase hoy en el Real Madrid Castilla-Unionistas CF, que tendrá lugar tras el final del duelo del conjunto berciano. El encuentro arranca a las 18.30 horas en el Ruta de la Plata y se puede seguir en el minuto a minuto de Diario de León a través de su página web (www.diariodeleon.es), en Onda Bierzo, a través de la radio, y en los canales de televisión LaLiga+, Football Club, Euskaltel, R, Movistar+, Digi, Orange, +Media, Zapi.

2-0 acabó el partido de la 1ª vuelta, el 1º que ganó la Ponferradina en casa. Marcaron Andoni López y Xemi.

Nafti se queda sin una de sus piezas claves como es Andoni López, que está sancionado. No podrá contar tampoco con Erik Morán, pero recupera a Fede San Emeterio tras 9 partidos de ausencia por lesión. Jorrín y Keita siguen en el equipo, aunque este último lo hace como extremo derecho en lugar de Calderón. Vasco entra en lugar de Andoni, mientras que la otra novedad es Slavy, que jugará en punta.

Óscar Cano llegó al Zamora tras la destitución de Juan Sabas después de 10 jornadas. No empezó bien, pero ahora el cuadro rojiblanco vive su mejor momento de la temporada. Ha ganado 6 de los últimos 8 partidos, si bien en sus dos últimos duelos en casa ha sufrido para vencer a Atlético Osasuna Promesas y perdido 2-3 con Unionistas en un duelo que ganaba 2-1 en el minuto 94. El técnico rojiblanco repite el once que presentó hace una semana en Ourense.

El partido lo dirige el emeritense Víctor Manuel Broncano Suárez (Comité Extremeño), que esta temporada debuta en la categoría y que ya ha pitado dos partidos al conjunto blanquiazul: 1-3 en casa ante el Arenteiro y 0-2 en el Ángel Carro contra el Lugo.

La Deportiva ha visitado 10 veces el Ruta de la Plata, de las que 4 han acabado en triunfo berciano, 2 en victoria zamorana y los otros 4 duelos finalizaron en igualada. El año pasado el equipo de Javi Rey remontó para ganar 1-2 en tiempo de prolongación con goles de Pau Ferrer y Markel Lozano, que hoy será rival, igual que Diego Moreno, que hasta enero era jugador deportivista.

Unos 700 aficionados de la Deportiva se van a dar cita esta tarde en el Ruta de la Plata. Es el desplazamiento más numeroso desde que la Deportiva milita en 1ª Federación, exceptuando los dos derbis disputados en León.