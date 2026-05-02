La Cultural Leonesa se desangra tras empatar al Cádiz en el añadido

La Cultural demostró una tarde más que no tiene fútbol ni equipo para ilusionar a una afición que volvió de estar por encima del bloque de Rubén de la Barrera (2-2), un entrenador que sólo ha sumado 6 puntos de 33 posibles, unos números que hunden al equipo leonés en la cola de la tabla de Segunda División. Al final, un empate a dos goles... Y gracias, porque Sergi Maestre igualó un marcador adverso en el penúltimo minuto del tiempo añadido por el colegiado ante un rival, el cadista, que es el peor de los que ha visitado esta temporada el Reino de León. Un cuadro, el de Imanol Idiakez, que se limitó a defender, a sacar el balón de su área a base de gorrazos y a encontrarse con dos goles que les posibilitaron remontar el anotado por Víctor Moreno. Los del Reino de León se desangran y continúan su agonía, a falta de cuatro partidos para la conclusión del campeonato: fuera ante el Albacete, en casa frente al Eibar y Burgos CF y finalmente en San Sebastián ante la Real Sociedad B.

El Cádiz vio como se le escapaban en el descuento dos puntos que podrían haberle dado una gran dosis de tranquilidad, pero tendrá que depender de otros rivales -Huesca y Mirandés- para no caer al descenso, tras verse igualado por el colista, Cultural Leonesa, al que el punto de poco le sirve.

En el inicio, mejor arranque local en cuanto a intenciones, con dos amonestaciones -una por cada equipo-, pero que pronto dio paso a un choque cerrado, con miedo por ambas partes y mostrando los dos equipos el porqué de su mala dinámica, la peor en números de toda la categoría en 2026.

Sin embargo, pudo la Cultural adelantarse en el marcador con un balón filtrado por Chacón que aprovechó Rafa Tresaco para batir a Víctor Aznar, pero siendo anulado el tanto por fuera de juego.

En los últimos minutos de la primera mitad se agitó el encuentro, primero con una galopada en solitario de García Pascual, tras envío de Climent, que se topó con Édgar Badía y de lo que pudo ser el 0-1, se pasó en instantes al tanto local que adelantaba al equipo de Rubén de la Barrera con un balón a la banda izquierda de Bicho que encontró a Homam cuyo centro, tras no encontrar rematador llegó a Víctor Moreno que fusiló con la izquierda.

Poco les duró la alegría a los de casa que, tras un saque de esquina cedido por Tomás Ribeiro, los cadistas sacaron provecho del saque en corto sobre Antoñito, que buscó posición para rematar y encontrar la portería para el empate.

Nada más iniciarse el segundo periodo, pudo una Cultural herida volver a tomar la delantera tras un centro de Tresaco que intentó controlar con el pecho Climent pero se adelantó Víctor Moreno que chocó con Aznar antes de ceder atrás y que marcara Chacón, aunque el colegiado señaló falta al portero cadista.

Fue De la Barrera el primero en mover su banquillo buscando frescura y magia en su ataque, pero fue su máximo goleador Chacón el que, tras un buen remate de Iván Calero, buscó con intención el palo largo pero se le fue por poco el balón.

El Cádiz mostraba su mayor peligro en las acciones de estrategia a balón parado, pero mostrando un perfil más defensivo que buscando la portería de Badía y esperando su oportunidad en alguna contra, cosa que logró con su mejor jugador, Antoñito, con un disparo que engañó al guardameta local que hizo la estatua con el 1-2.

Todo parecía encaminado al primer triunfo del equipo gaditano en la segunda vuelta pero en el tiempo añadido por el colegiado, un balón picado Bicho dejó solo a Sergi Maestre que, tras controlar y con la puntera, ponía el definitivo 2-2.