La Ponferradina se aleja del play off tras caer ante el Zamora CF

Publicado por Coordinador de Deportes F. Rodríguez Zamora Creado: Actualizado:

La Ponferradina dio un paso atrás en sus aspiraciones de play-off tras caer con claridad en el Estadio Ruta de la Plata ante el Zamora por 3-0, en un partido en el que los zamoranos se mostraron superiores al equipo berciano y que marcaron todos sus goles en la segunda parte por medio de Erik Ruiz, y dos de penalti en el descuento, obra de Carlos Ramos y Carbonell.

El conjunto berciano, que arrancaba la jornada a las puertas de la zona noble, no pudo sostener el pulso competitivo ante un rival directo. La derrota le mantiene con 51 puntos y le aleja de los puestos de promoción en el Grupo 1 de la Primera Federación.

Además, evidenció dificultades para generar peligro en un partido donde fue claramente superado en intensidad y juego.

El duelo arrancó con un Zamora CF decidido a imponer su condición de local y su posición privilegiada en la tabla. El conjunto zamorano, dirigido por Óscar Cano, salió con una marcha más y a punto estuvo de adelantarse en el minuto 2, cuando Erik Ruiz se elevó en un saque de esquina para cabecear al larguero en la primera gran ocasión del partido.

Ese inicio marcó la tónica de una primera mitad dominada territorialmente por los rojiblancos. En la sala de máquinas, Carlos Ramos y Markel Lozano se impusieron con claridad a Frimpong y Esquerdo, incapaces de frenar la circulación fluida del conjunto local. La Ponferradina, entrenada por Mehdi Nafti, trataba de sacudirse la presión, pero apenas lograba cruzar la divisoria.

El Zamora siguió acumulando llegadas. Superado el primer cuarto de hora, Carlos Ramos puso un centro peligroso desde la derecha al que no llegaron ni Losada ni Kike Márquez por escasos centímetros. Poco después, el propio Losada lo intentó con un remate que se marchó alto, manteniendo la sensación de peligro constante.

La primera acción polémica llegó en el minuto 25, cuando el conjunto zamorano reclamó penalti por un posible derribo de Jorrín sobre Miki Codina. Sin embargo, el colegiado no apreció infracción y ordenó continuar el juego, desatando las protestas locales.

El equipo berciano, muy incómodo durante todo el primer acto, apenas inquietó la portería de Fermín Sobrón. Su primer acercamiento llegó pasada la media hora, en una falta ejecutada por Esquerdo que se marchó desviada. Aun así, en el tramo final del primer tiempo, la Deportiva lanzó un serio aviso: primero con un remate de Borja Vázquez y después con otro de Borja Valle, ambos sin acierto cuando ya se cantaba el gol.

Tras el paso por vestuarios, el guion no cambió. El Zamora continuó monopolizando el balón y generando ocasiones ante una Ponferradina sin claridad en los metros finales. Abde Damar tuvo en sus botas el primer tanto en una doble oportunidad nada más arrancar la segunda mitad: la primera se marchó alta y la segunda obligó a lucirse a Andrés Prieto con una gran intervención en el minuto 50.

El asedio local se intensificó con el paso de los minutos. En el 55, tras una pérdida visitante, Kike Márquez intentó sorprender con una vaselina que detuvo de nuevo el guardameta berciano, evitando momentáneamente el tanto.

Pero el premio al dominio zamorano no tardó en llegar. En el minuto 58, un disparo lejano de Carlos Ramos fue rechazado por Andrés Prieto, y Erik Ruiz, muy atento, recogió el balón suelto para empujarlo al fondo de la red y firmar el 1-0.

El gol obligó a la Ponferradina a dar un paso al frente. Nafti introdujo cambios buscando mayor presencia ofensiva, pero su equipo siguió mostrándose espeso, sin capacidad para generar ocasiones claras. El Zamora, bien ordenado y sólido, controló el ritmo del partido ante un rival impreciso.

Con el encuentro encaminado, el tramo final terminó de decantar la balanza. El colegiado añadió siete minutos y en ese tiempo llegó la sentencia desde el punto de penalti. En el minuto 95, una mano dentro del área fue revisada por el VAR y transformada por Carlos Ramos para hacer el 2-0.

Sin tiempo para reaccionar y en pleno desconcierto, la Ponferradina encajó un nuevo golpe. Ya en el añadido, un derribo sobre Carbonell supuso el segundo penalti de la tarde, que el propio delantero convirtió en el definitivo 3-0.

Una victoria contundente del Zamora CF que refuerza su posición en la zona alta, mientras que la Ponferradina ve frenadas sus aspiraciones y se aleja de unos puestos de play-off que tendrá que seguir peleando en las próximas jornadas.