El BF León se trae una gran renta de Valencia
52-67, en un partido en el que las leonesas jugaron un duelo muy serio y que dominaron de principio a fin
El BF León dio un paso de gigante para clasificarse para las semifinales del play-off de ascenso a la Liga Femenina Challenge tras vencer en el partido de ida de cuartos de final al Claret Benimaclet por 52-67, en un partido en el que las leonesas jugaron un duelo muy serio y que dominaron de principio a fin.
El próximo sábado día 9 se juega la vuelta en León.