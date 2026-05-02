El BF León se trae una gran renta de Valencia

Publicado por Alejo Oret Valencia Creado: Actualizado:

El BF León dio un paso de gigante para clasificarse para las semifinales del play-off de ascenso a la Liga Femenina Challenge tras vencer en el partido de ida de cuartos de final al Claret Benimaclet por 52-67, en un partido en el que las leonesas jugaron un duelo muy serio y que dominaron de principio a fin.

El próximo sábado día 9 se juega la vuelta en León.