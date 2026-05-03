El astorgano Felipe Miñambres, protagonista en el ascenso del CD Tenerife

El CD Tenerife vivió el sábado una fiesta del fútbol, la del ascenso a Segunda División. La derrota del Celta Fortuna y el triunfo del club insular frente al Barakaldo sellaban el retorno del club a la categoría de plata del fútbol español.

Un éxito que tiene como uno de sus arquitectos al astorgano Felipe Miñambres. El presidente del CD Tenerife celebraba en el estadio el éxito del equipo y posteriormente también era protagonista en los festejos que se habían preparado en la isla.

Felipe Miñambres, que es toda una institución en el club y en toda la isla donde en su etapa como jugador fue uno de los artífices de los éxitos a nivel deportivo, regresaba al club de sus amores para hacerse cargo de su presidencia y dirigir un proyecto que ha acabado en buen puerto esta temporada.

Un proyecto que además ha tenido como responsable en la parcdela técnica a un ex de la Cultural, el entrenador Álvaro Cervera.