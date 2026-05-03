Jordi Ribera, seleccionador de España, espectador de lujo en el Palacio de Deportes de León

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

El seleccionador español de balonmano Jordi Ribera fue un espectador de lujo del partido que enfrentó en el Palacio de Deportes Urbano González Escapa a Ademar León y Logroño y que acabó con empate a 32 goles.

«Pienso que el partido ha tenido dos partes muy diferenciadas. La primera parte ha sido clara del Ademar, mientras que la segunda parte ha sido clara de Logroño, que ha sido capaz de reducir la ventaja adquirida por los leoneses y bueno, al final podía haber ganado cualquiera».

«Quizá lo ha tenido más a favor el Logroño en los últimos minutos, pero bueno, al final Ademar ha sacado ese empate, que bueno, justifica un poco esa muy buena primera parte que han hecho. Los españoles del Ademar están siguiendo su curso, hay gente joven que está dando pasos adelante y es positivo verles en directo y poder hablar con ellos aquí y ver un poco cómo van evolucionando», explicó sobre su visita a tierras leonesas.

Jordi Ribera, de 63 años y natural de la localidad catalana de Sarriá de Ter, en la provincia de Girona, fue el entrenador del Ademar León entre los años 2007 y 2011, donde dejó un gran sabor de boca, y es el seleccionador español desde 2016.

El 14 y 16 de mayo, España e Israel se enfrentarán en Argentina en una doble eliminatoria para la clasificación al Mundial de Alemania 2027. Álvaro Pérez ha sido convocado para ello y Gonzalo se ha quedado fuera. «En la selección, el de extremo es un puesto que está muy bien cubierto, pero siempre son jugadores que se les tiene en cuenta porque realmente tienen calidad, igual que, por ejemplo, Sergio (Sánchez) que está haciendo una temporada muy buena, tanto en las posiciones defensivas de segundo, de avanzado, como arriba. Es un jugador muy versátil y ahora ha mejorado mucho en el puesto específico y luego Álvaro (Pérez) también está haciendo una buena temporada».

«No es un momento muy oportuno para ir a Argentina, porque los jugadores ya vienen de una carga muy elevada porque están en la recta final de la competición, pero como seleccionador lo tengo que asumir igual que los jugadores y vamos a ir allí a jugar una eliminatoria que es muy importante porque nos da opción a entrar en el próximo mundial, donde están en juego las plazas para el preolímpico y también una plaza para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles».

Sevilla tendrá equipo en Asobal por primera vez

El Cajasol Sevilla BM se proclamó este fin de semana campeón de la División de Honor Plata Masculina, a falta de una jornada, y logró un histórico ascenso a la Liga Asobal al ganar 29-21 al BM Alcobendas, colista y ya descendido, en medio de un ambiente festivo y de alegría desbordada en el pabellón sevillano de Amate.

Al equipo entrenado por el cordobés Víctor Montesinos, ex del Sinfín, le bastaba con un empate para hacer historia, pues al comienzo de la vigésima novena y penúltima jornada de la segunda categoría del balonmano español aventajaba en cuatro puntos a sus inmediatos perseguidores, Fertiberia Puerto Sagunto y San Pablo Burgos.