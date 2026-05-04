Laura López Vázquez, del Ule Sprint Atletismo, logra un 8º lugar en el Campeonato de España de Carreras de Montaña Classic

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

La Montaña Palentina fue el pasado fin de semana el epicentro del trail running nacional con la celebración del Campeonato de España de Subida Vertical y del Campeonato de España de Carreras de Montaña Classic, organizados ambos por la Real Federación Española de Atletismo. La competición se disputó entre las localidades de Barruelo de Santullán, Brañosera y Aguilar de Campoo.

En este contexto, la atleta del Ule Sprint Atletismo Laura López Vázquez firmó una destacada actuación al finalizar en octava posición en el Campeonato de España de Carreras de Montaña Classic, lo que significa la obtención de un puesto de finalista en una competición de gran nivel.

El recorrido de la prueba Classic se disputó sobre un circuito de aproximadamente 14 kilómetros con cerca de 700 metros de desnivel positivo, un trazado técnico y exigente que puso a prueba a las participantes en un entorno natural de gran belleza, que pudieron disfrutar al mismo tiempo que se dejaban la piel por obtener el mejor resultado posible. Laura completó una carrera muy sólida que le permitió situarse entre las ocho mejores atletas de España, compitiendo frente a corredoras con amplia experiencia en el trail running nacional.

Este resultado cobra aún más valor al tratarse de su primera temporada centrada en esta disciplina, confirmando su buena adaptación al trail running y su progresión dentro del panorama nacional. Con este resultado en el Campeonato de España, Laura López Vázquez continúa dando pasos firmes en su trayectoria en las carreras de montaña, consolidándose entre las atletas destacadas del panorama nacional en una disciplina que sigue creciendo dentro del atletismo español.