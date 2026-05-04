"La Cultural Leonesa trabaja en desviar la atención"

La planificación del próximo proyecto, de la mano del tapado Antonio Martínez, siempre en la sombra y sin dar la cara, es la herramienta que utiliza la directiva que encabeza la apoderada Natichu Alvarado para desviar la atención de la difícil situación clasificatoria, en la posición de colista con unos números que empeoran desde que llegó al banquillo el entrenador De la Barrera, que suma 6 puntos de 33 posibles, unas cifras objetivas que en cualquier otro club y también en el leonés con sus dos primeros entrenadores fuera, Llona y Ziganda, propiciarían su destitución. Pero como ya ha venido anunciando este periódico, salvo volantazo de última hora, como suele ocurrir en la Cultural, De la Barrera seguirá manejando el fin de curso y también preparará el próximo con Asier Goiria, el amigo de un Antonio Martínez que con su embajador favorito está dispuesto ambientar el fin de fiesta con sus medios favoritos, los que les ríen interesadamente las gracias.