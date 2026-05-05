El XXVII Trofeo Colegio Leonés de minibasket femenino regresa a la competición

Publicado por R. A. León Creado: Actualizado:

La XXVII edición del Trofeo Colegio Leonés de Minibasket Femenino regresa a la competición el próximo fin de semana con la disputa de la segunda jornada de la fase de clasificación disputándose todos los partidos en las instalaciones del Colegio Leonés Jesús Maestro.

Al término de la primera jornada, que se disputó el pasado día 18 de abril, el equipo de Divina Pastora A se erige en el primer líder del Grupo A, mientras el Divina Pastora B encabeza la tabla clasificatoria del Grupo B.

En esta edición participan 15 equipos de niñas de categoría benjamín, habiendo quedado encuadrados en dos grupos, los cuales se configuraron mediante sorteo. El formato de juego es 4×4 y en cada partido se juegan un total de 5 periodos de 8 minutos cada uno, quedando vencedor del encuentro el equipo que más periodos haya ganado.

El día de la entrega de trofeos se celebrará un partido de exhibición entre las mejores jugadoras de cada equipo participante y, como en otras ocasiones, habrá galardones también para las vencedoras en los concursos de tiros libres, tiros de posición y mejor expediente académico. Además, se entregará el galardón al buen comportamiento y la deportividad al equipo que así lo demuestre durante todo el trofeo.

La entrega de premios se realizará en el mes de junio, en fecha próxima a las vacaciones de verano, siendo comunicada a los equipos con anterioridad.

En caso de que una jugadora tenga que abandonar el campo por lesión o expulsión, le contará el periodo como jugado completo, pero para la jugadora que la sustituya no le contará ni como jugado ni como descansado, teniendo que jugar otros dos periodos y descansar otros dos completos. Si la jugadora que está lesionada y es cambiada se recupera, podrá jugar en el siguiente periodo y posteriores. No se podrán realizar cambios en ningún periodo. Cada entrenador dispone de dos tiempos muertos para todo el partido, pudiendo usarlos sin ningún tipo de restricción en cualquiera de los periodos.