Guzmán Carro Tagarro se viste de campeón en el Nacional de Slalom

Guzmán Carro Tagarro sumó un nuevo éxito deportivo con el que dar mayor lustre a su palmarés. Lo hizo subiendo a lo más alto del podio junto a su guía, el también leonés José Manuel Carro Tagarro, en el Campeonato de España de Slalom de esquí alpino inclusivo, RFEDI.

Guzmán puso así el broche de oro a una gran temporada en la que junto a José Manuel tomo parte en todas las fases de la Copa de España logrando además el trofeo más relevante, la medalla de oro en todas. Y para cerrar esa sobresaliente puesta en escena lograba el triunfo en el Campeonato de España.