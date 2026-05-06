ESQUÍ INCLUSIVO. Junto a su guía José Manuel Carro Tagarro
Guzmán Carro Tagarro se viste de campeón en el Nacional de Slalom
Guzmán Carro Tagarro sumó un nuevo éxito deportivo con el que dar mayor lustre a su palmarés. Lo hizo subiendo a lo más alto del podio junto a su guía, el también leonés José Manuel Carro Tagarro, en el Campeonato de España de Slalom de esquí alpino inclusivo, RFEDI.
Guzmán puso así el broche de oro a una gran temporada en la que junto a José Manuel tomo parte en todas las fases de la Copa de España logrando además el trofeo más relevante, la medalla de oro en todas. Y para cerrar esa sobresaliente puesta en escena lograba el triunfo en el Campeonato de España.