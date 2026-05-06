José Antonio Serrano, tres títulos de campeón en atletismo de montaña

José Antonio Serrano, en el centro con una de sus medallas de oro, sigue sumando éxitos en el atletismo.dl

El atleta leonés José Antonio Serrano cerró su presencia en el Campeonato de España de Subida Vertical con una medalla de oro que le acredita como el nuevo número uno de su categoría, la de M70.

Serrano (CA Fisiorama) lograba cruzar la línea de meta con el mejor tiempo (52:19) aventajando en casi tres minutos y medio al segundo clasificado, Rafael Martínez y en más de siete al tercero, Antonio Torres. Serrano también fue el mejor en la modalidad Classic cerrando una excelente actuación con dos oros nacionales y uno autonómico (subida vertical).