«El Colegio Leonés es todo»

La Cultural dio un repaso a la temporada 2025-2026 con Luis Castillo en primera persona, acompañado de la 'jefa' Natichu Alvarado. En primer lugar, la responsable culturalista nombrada por Aspire quiso agradecer al técnico Luis Castillo su gran capacidad para llevar las riendas del equipo, además de asentir con sus gestos la valoración que el entrenador quiso dar al Colegio Leonés, en las personas del director Manuel Belinchón y del responsable del deporte en general y del baloncesto en particular del centro docente, Pepe Estrada, para que Luis Castillo pudiera desarrollar y continuar haciendo sus labores técnicas al mando de la Cultural Baloncesto: «Es justo agradecer al Colegio Leonés, que para mí lo es todo, en las personas del director Manuel Belinchón y de Pepe Estrada para que yo pueda seguir realizando la función de entrenador de este equipo junto con mi profesión en el centro docente al que tanto tengo que agradecer por darme todas las facilidades para seguir haciendo lo que tanto me gusta». A continuación, como hombre de baloncesto que es y será siempre, también se le vio emocionado cuando dejó entrever una ventana que nunca ha cerrado: «Sueño todos los días con ver al baloncesto de León, en este caso a mi Cultural, en la élite del basket. Siempre tengo presente en mi memoria esos días grandes del mejor baloncesto en mi ciudad y todo el ambientazo que ello conllevaba. Estoy seguro de que esa grandeza a la que me refiero volverá a repetirse en León. Quizás porque lo deseo tanto es por ello por lo que estoy seguro de que volverá a León».

Luis Castillo fue realista desde un principio, fiel a su personalidad: «En cuanto a la nota de este año, creo que es un aprobado. Soy exigente. Hay que tener en cuenta los recursos de los que disponemos, aunque estoy muy orgulloso de lo que somos. No es fácil ganar en esta categoría. Nos ha faltado trabajo defensivo, mientras que ofensivamente somos un cañón. Somos un equipo de León, con jugadores formados en León, que hay que tener muy en cuenta. Quiero pensar que todos los jugadores quieren dar un paso adelante, como ha hecho el Córdoba que ha logrado el ascenso, al que doy públicamente la enhorabuena por lo bien que lo ha hecho».

Finalmente, Luis Castillo ya tiene como perfiles a fichar «dos bases, tres jugadores exteriores y dos interiores, sobre todo jugadores polivalentes». Cree que será posible, «porque tenemos una imagen muy buena a nivel nacional. Vienen jugadores incluso a probar. Tenemos un prestigio que nos hemos ganado. León siempre ha sido ciudad de baloncesto y la FEB lo tiene muy claro». Así se muestra Luis Castillo, una persona seria y honrada que vive y muere por el balonesto de León.