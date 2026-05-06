Las cuentas todavía salen en el vestuario de la SD Ponferradina

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

La calculadora aún funciona en el vestuario de la Deportiva, si bien las posibles cuentas cada vez son menos y de no ganar al Real Avilés Industrial, quedarían ya prácticamente en nada. El delantero Slavy afirmó tras el entrenamiento de ayer que hay un convencimiento real en la plantilla de que aún es posible: «El convencimiento es sincero, pero si no ganas esta final, te condenas tú mismo. Así que el objetivo es ganar y esperar que pinchen los demás. En esta Liga cualquiera le puede ganar a cualquiera. Quedan tres partidos y el objetivo es ganar los tres. Creemos que tenemos opciones de entrar y la primera final es contra el Real Avilés Industrial».

Slavy reconoció que la Deportiva no dio el nivel en Zamora y piensa ya en un oponente que también se la juega en la 36ª entrega del campeonato: «Cualquiera te puede meter mano, si no estás a la altura. Hay que salir desde el minuto uno sabiendo que el rival también se juega mucho. Es un equipo que tiene poderío arriba y genera mucho, pero también le generan mucho y ahí va a estar la clave: conceder poco atrás y arriba tener ocasiones y meterlas. Hay que sacar los tres puntos como sea». De hecho, el cuadro avilesino es el más goleado de los 40 que componen la categoría y sólo en 7 ocasiones ha dejado la portería a cero, 5 en la 1ª vuelta y 2 en la 2ª.

El delantero deportivista puso de ejemplo para reflejarse en el espejo los choques ante Unionistas y AD Mérida y recordó que hay que marcar todos los goles posibles por si al final del campeonato se empatase a puntos con el Castilla, con el que el coeficiente particular está igualado.

POSIBLES VARIACIONES

Se da por descontada la vuelta a la titularidad de Andoni López tras haber cumplido un partido de sanción. También podría regresar Calderón. Borja Valle sufrió una contusión en una rodilla y es duda para el choque de pasado mañana. Su posible ausencia en banda izquierda podría cubrirla Borja Vázquez, dejando el extremo derecho para el referido Calderón. En Zamora el equipo jugó con dos hombres en punta y no se descarta la misma fórmula.