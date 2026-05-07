La Diputación de León destina 300.000 euros al deporte federado

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La Diputación de León ha aprobado la convocatoria y bases de una subvención, por importe de 300.000 euros, destinada a entidades deportivas de la provincia que participen en competiciones de ámbito federado. Estas ayudas, impulsadas por el área de Deportes que dirige la diputada Patricia Martínez, se incrementan en 50.000 euros respecto a la anterior convocatoria.

Podrán optar a esta subvención las entidades deportivas con equipos que entrenen, jueguen, tengan su sede y el NIF en localidades de la provincia de León que pertenezcan a ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes y que participen en competiciones deportivas de ámbito federado provinciales, regionales o nacionales. Estas deben militar en la categoría juvenil o superior, a excepción de los deportes denominados de rendimiento precoz, como la gimnasia rítmica y artística o la natación. En el primer caso se establece como inicio la categoría benjamín y en el segundo la categoría cadete.

El importe de la ayuda no podrá superar en ningún caso los 7.000 euros por equipo y se ceñirá a la actividad realizada entre los meses de agosto de 2025 a junio de 2026. Sin embargo, esta fecha se prorrogará hasta el 31 de octubre de 2026 para aquellos clubes que tengan temporada anual y no hayan finalizado su actividad antes del 1 de julio de 2026.

Se considerarán gastos subvencionables, por ejemplo, las tasas federativas, las licencias deportivas, los arbitrajes, el transporte en diferentes supuestos, el equipamiento y material deportivo, los gastos publicitarios o los derivados de la gestión de las cuentas del club (gestoría, asesoría, etc.), entre otros.

El plazo para la presentación de solicitudes es de 20 días hábiles a contar desde este jueves, 7 de mayo. Estas deberán presentarse a través de la sede electrónica de la Diputación de León, https://sede.dipuleon.es, desde el apartado catálogo de trámites y seleccionando la opción de instancia general.

El objetivo de estas ayudas es incrementar la participación de los deportistas leoneses federados en diferentes modalidades deportivas, contribuir a la práctica físico-deportiva de los ciudadanos de la provincia, fomentar el asociacionismo y el trabajo, fundamentalmente en equipo, y aumentar el número de clubes deportivos de la provincia.