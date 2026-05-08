Mucha tranquilidad para los leoneses en la despedida

Publicado por DL León Creado: Actualizado:

Los equipos leoneses que militan en el Grupo 8 de Tercera División dirimen la última jornada de la competición regular sin nada en juego al no tener ninguno opción de clasificarse para disputar el play off de ascenso y tener todos ellos asegurada la permanencia en la categoría para la próxima temporada.

El Atlético Bembibre, tras golear al Becerril la pasada jornada (4-1) se enfrenta este domingo (18.00 horas) al Palencia, en un encuentro en el que los bercianos ya tienen la permanencia asegurada al mantenerse en Segunda Federación Atlético Astorga y Real Valladolid Promesas, descendiendo el Burgos Promesas cuya plaza se compensa con el ascenso del Atlético Tordesillas.

El Atlético Mansillés, tras su inesperada derrota en su feudo frente al Mojados (0-1), se quedó sin opciones de clasificarse para el play off de ascenso tras la victoria del Santa Marta, afrontando un partido de trámite el domingo (18.00 horas) frente un Júpiter Leonés que tampoco se juega nada.

La Virgen despide este domingo (18.00 horas) un irregular año en territorio vallisoletano frente a un Mojados que está obligado a sumar los tres puntos y esperar que el Unionistas de Salamanca B no se imponga al descendido Numancia B para salvar la categoría.