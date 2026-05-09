Sigue en directo el partido Albacete-Cultural Leonesa

LA PREVIA: SIN BARZIC Y CON CALERO EN EL ONCE

15:34 09/05/2026

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La Cultural Leonesa tiene la obligación de sumar una victoria ante el Albacete Balompié que al menos le permita seguir aferrado a las matemáticas de una permanencia de la que le separan seis puntos a falta de doce por disputarse en los cuatro partidos que restan para el final de la Liga. De la Barrera acude a una alineación similar a la de la pasada jornada, con Tomás de nuevo en el centro de la defensa junto a Rodri y Barzic pasa al banquillo una vez cumplida su sanción por acumulación de cinco amarillas. Calero regresa como titular al extremo derecho.