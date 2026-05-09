Sigue en directo el partido SD Ponferradina-Real Avilés Ind. CF

Previa y novedades

17:51 09/05/2026

17:51 09/05/2026

La Deportiva recibe desde las 18.30 horas al Real Avilés Industrial. El cuadro berciano necesita ganar sus tres partidos para seguir pensando en el play off y que o bien el Pontevedra o bien el Real Madrid Castilla pinchen en dos de ellos. El cuadro granate ya ha ganado hoy con suficiencia al Bilbao Athletic, lo que pone más complicada aún la empresa berciana. En el partido de la 1ª vuelta la Deportiva se impuso 0-3 y se colocó líder. Fue en la 1ª jornada liguera. El duelo se puede seguir en el minuto a minuto de Diario de León a través de su página web (www.diariodeleon.es), en Onda Bierzo, a través de la radio, y en los canales de televisión LaLiga+, Football Club, Euskaltel, R, Movistar+, Digi, Orange, +Media, Zapi. 6 medios de comunicación de la isla están acreditados para el encuentro.

La rotura el ligamento cruzado de una rodilla en el caso de Vasco y el esguince de ligamento lateral de una rodilla en el de Borja Valle marcan el choque. Sin embargo, el capitán ha sido inscrito en el acta y está en el banquillo, igual que Jorrín, que ha pasado por problemas en las muelas en las últimas horas. Erik Morán sigue de baja y Borja Vázquez caerá a la banda izquierda, entrando de inicio como otra novedad Pau Ferrer. Koke también es novedad en la alineación, lo mismo que Andoni López, que llega tras cumplir un partido de sanción.

El Real Avilés Industrial es el equipo más goleado de los 40 de la categoría, si bien como visitante es el que más marca (y encaja). Sólo en Lugo el 6 de septiembre y en Madrid el 25 de octubre se quedó sin marcar de visitante. Con Lolo Escobar, que lleva 6 partidos en el banquillo, totaliza 5 seguidos sin perder, si bien lleva tres empates consecutivos y dos duelos en los que se le han escapado 4 puntos por encima del minuto 90. Eso le ha impedido sellar la permanencia. Tiene 4 puntos sobre la zona de descenso y espera lograrla hoy. Quicala es baja por sanción y el técnico ha anunciado varios cambios. Ni con el Lugo ni con el Mirandés el técnico de Don Benito ha podido puntuar contra la Deportiva.

Dirige el choque Aimar Velasco Arbaiza (Comité Vasco). En las 8 veces que el de Llodio se ha cruzado con la Deportiva se han producido 5 triunfos bercianos, 2 empates y una victoria de los rivales. Los últimos choque que dirigió al cuadro deportivista fueron el 0-3 ante Atlético Osasuna Promesas y el 0-1 contra el Arenteiro de la pasada temporada, ambos a domicilio.

El Real Avilés Industrial CF se fundó en 1983 por la fusión del CD Ensidesa y del Real Avilés CF. Desde entonces ha visitado 7 veces a la Deportiva, la última de de ellas hace 23 años, con un balance de 4 victorias ponferradinas, dos avilesinas y un empate.