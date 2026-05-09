La Cultural Leonesa va andando cuando se juega la vida y pierde en Albacete

La Cultural Leonesa está muerta tras perder con el Albacete Balompié (2-1). No jugó con la intensidad que se corresponde cuando se está jugando la vida para salvar la categoría en Segunda División. El equipo leonés no murió con las botas puestas, sino a merced de un rival, el Albacete Balompié, que no se jugaba absolutamente nada. Es indigno que un entrenador que ha sumado 6 puntos de 36 posibles se merezca construir otro proyecto en la Cultural, que es a lo que está dispuesto un club que camina a la deriva, con el escondido Antonio Martínez en la trastienda y mandando por detrás y con la apoderada Natichu Alvarado dejando hacer a capricho a su asesor en materia deportiva, que tiene el cargo, según la que manda por orden de Aspire, de adjunto a la dirección general de la Cultural. Ver para creer. Esta es la Cultural a la que la afición muestra cada día y cada partido su apoyo incondicional, con una falta de actitud alarmante. Una pena de equipo, cuando la permanencia en el fútbol profesional está en juego. León debe ser un plebiscito y juzgar lo que ha hecho esta directiva y también la plantilla, que tiene pie y medio en la tercera división del fútbol español.

La Cultural tiene cada vez más lejos el objetivo de la permanencia en la Liga Hypermotion tras encajar una amarga derrota a domicilio ante el Albacete por 2-1, en un partido en el que los locales llegaron al descanso con ventaja de 1-0, obra de Jefté Betancort, de penalti. Los leoneses igualaron la contienda en el 86 por medio de Lucas Ribeiro, pero los manchegos se llevaron la victoria con otro tanto de Capi en el 87, con una Cultural jugando andando y con el balón al pie, sin un desmarque y un balón al espacio. Lamentable.

El entrenador visitante, Rubén De la Barrera, repitió prácticamente el mismo once inicial que empató la pasada jornada en el Reino de León ante el Cádiz (2-2), con la única variación de la entrada por banda derecha de Iván Calero por Tresaco. Edgar Badía volvió a jugar bajo palos. La línea defensiva estuvo compuesta por Víctor García, en el lateral derecho, mientras que Rodri Suárez y Tomás Ribeiro conformaron la pareja de centrales, quedando Homam colocado en el carril izquierdo. Los encargados de llevar la batuta del equipo en el centro del campo fueron Radoja y Bicho, mientras que Víctor Moreno jugó por el costado derecho. Como jugadores más adelantados quedaron Luis Chacón, como enganche en la mediapunta, y Rubén Sobrino como delantero centro.

El partido arrancó con igualdad de fuerzas y con dos equipos buscando hacerse con el dominio del balón y el control del juego. El juego se desarrolló principalmente en el centro del campo y ninguno logró hacerse con los mandos del encuentro. Las llegadas con peligro escasearon en los primeros instantes del partido, en los que los visitantes tuvieron problemas para salir con el esférico jugado. Los nervios atenazaron su juego, mientras que los manchegos jugaron con más soltura, dando siempre más sensación de peligro, aunque las ocasiones de gol brillaran por su ausencia hasta el minuto 13. para los locales. Un desmarque de Jefté Betancort le dejó solo delante de Edgar Badía, pero el guardameta visitante le sacó el esférico con el pie, en lo que fue el primer remate entre los tres palos del choque. Los culturalistas amenazaron la portería contraria, una vez rebasado el primer cuarto de hora de la primera mitad, en la que pidieron la revisión del VAR por un posible penalti dentro del área de Pepe Sánchez sobre Rubén Sobrino, aunque el colegiado no vio nada punible y dejó seguir el juego. Los albaceteños estuvieron mejor posicionados sobre el terreno de juego y no dejaron que los leoneses jugaran con fluidez. La defensa manchega estuvo muy bien plantada y abortó los intentos estériles en ataque de la Cultural Leonesa, que probó fortuna con un disparo lejano de Rubén Sobrino, que se marchó por encima del larguero en el ecuador de la primera parte.

Al filo de la media hora de juego, el Albacete reclamó un penalti dentro del área por unas manos de Víctor García. Se solicitó la revisión del VAR y el árbitro decretó la pena máxima y tarjeta amarilla para el lateral visitante. Jefté Betancor transformó la pena máxima desde la línea de los 11 metros a los 32 minutos. La Cultural Leonesa quedó tocada tras encajar este tanto en contra porque no tuvo poder de reacción y apenas pudo superar el entramado defensivo de los albaceteños, que llegaron al descanso con ventaja mínima.

Tras la reanudación, el bloque leonés entró con aires renovados y con más claridad de ideas en ataque. A los 49 minutos tuvieron una gran ocasión para poner las tablas en el marcador en un pase donde llegó Luis Chacón, pero el remate de este lo desvió providencial el meta Diego Mariño, pero la respuesta no tardó en llegar para el equipo manchego, que a punto estuvo de ampliar su ventaja en un latigazo de Lorenzo que repelió el poste en el 50. Rubén De la Barrera no tardó en realizar cuatro cambios antes de que se cumpliera el primer cuarto de hora de la segunda parte para intentar variar el rumbo del encuentro, dando entrada a Lucas Ribeiro, Tresaco, Barzic y Sergi Maestre. Trató de dar más frescura en el centro del campo y buscó más verticalidad en zona ofensiva, aunque la solidez defensiva de los manchegos impidió que pudieran generar peligro en el área rival. Los leoneses, a la desesperada, buscaron el empate y dispusieron de una ocasión por medio de Tresaco con un disparo lejano que se marchó ligeramente desviado a los 77 minutos.

El equipo culturalista se hizo con el control del partido, movió el balón de lado a lado y su mejor premio obtuvo su recompensa con el tanto del empate, obra de Lucas Ribeiro, quien recibió un centro medido desde la izquierda de Tresaco, para mandar el balón en el fondo de la red a los 84 minutos. El 1-1 dio vida a la Cultural Leonesa, pero la alegría solo le duró menos de un minuto, tiempo en el que los albaceteños tardaron en adelantarse de nuevo en el marcador con un gol de Capi, quien aprovechó una asistencia de Bernabéu para anotar el 2-1. No pudo acabar peor el partido para el equipo leonés, que perdió los papeles tras quedarse con un jugador menos en el tiempo de descuento por la expulsión con roja directa de Iván Calero (92´) por una patada sin balón a Capi. No pudo haber un peor final para una Cultural Leonesa que ve cada vez más lejos el objetivo de la permanencia con esta derrota y sobre todo por una falta de actitud alarmante.