De la Barrera: «Es complicado explicar con palabras nuestro escaso rendimiento»

De la Barrera mostró su versión más crítica y decepcionada con el rendimiento ofrecido por el equipo que él entrena a diario: «Más allá de todo lo que rodea al partido, antes de jugar es cuestión de competir, de hacerle sentir al rival que eres más. Y ocurrió todo lo contrario». El técnico gallego fue impotente a la hora de dar una explicación al pobrísimo rendimiento de su equipo: «Es complicado ponerle palabras. Había momentos en los que parecía que podía pasar algo, pero no terminaba pasando nada. El rendimiento no fue bueno. El partido no me gustó. Lo que transmito siempre se fundamenta en lo que siento, y hoy siento esto por lo poco que propusimos sobre el campo».