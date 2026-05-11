El CD Ponferrada Atletismo brilla en tres escenarios diferentes

El CD Ponferrada Atletismo firmó un gran fin de semana, logrando resultados de primer nivel que abarcan desde campeonatos de España hasta competiciones escolares. Estos éxitos reafirman el gran estado de forma de la cantera berciana en diversas disciplinas y categorías.

Presencia Nacional en Ourense el pasado sábado 9 en el Campeonato de España Sub-16 e Inclusivo por Selecciones Autonómicas. Santiago Andrés Valbuena defendió los colores de Castilla y León en lanzamiento de martillo. Gracias a su esfuerzo, sumó puntos importantes para que la selección autonómica lograra una fantástica 5ª posición en la clasificación general nacional.

Dos medallas y un cuarto puesto en el Autonómico sub-14

El sábado 9 de mayo los atletas del club brillaron en las pistas 'Purificación Santamarta'. Jaime Arderius se proclamó subcampeón autonómico en Disco (30.78m) y logró la medalla de bronce en peso (9.82m). Alba Sieiro lograba una meritoria 4ª posición en lanzamiento de disco, estableciendo una nueva mejor marca personal con 21.90m.

Buenos resultados en el Provincial Escolar de León

La cantera del club también fue protagonista en las Pistas de la Universidad de León. Así, Vera González se alzó como una de las destacadas al conseguir una doble medalla de oro en las pruebas de Salto de Longitud y 50 metros lisos (Sub-10). Oriol Marabel en categoría Sub-8 firmó una actuación sobresaliente con un oro en 50 metros y una plata en los 200 metros.

Además, Román Neira (Sub-12) subió a lo más alto del podio con un oro en longitud y completó una gran actuación en los 60 metros y Mario Abella (Sub-12) aportó un metal más con el bronce en lanzamiento de peso junto a un 6º puesto en jabalina.

La jornada se completó con los meritorios 6º puestos de Diego Fernández en los 500m Sub-12 y de Arán Blanco en los 60m vallas, junto a la gran entrega de Hugo López, que peleo cada metro en la prueba de velocidad Sub-10 y sin olvidar a Lucas Gómez Sub-8 que no pudo terminar su prueba debido a una indisposición de última hora, en el que el mal tiempo y la lluvia fue protagonista toda la jornada.