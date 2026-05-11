El orgullo de León toca el cielo: un futbolista leonés, Eder Aller levanta la Copa de LaLiga con el FC Barcelona

Publicado por María M. Peña Creado: Actualizado:

La fiesta del FC Barcelona tras proclamarse campeón de LaLiga tuvo un marcado acento leonés en un gesto que subraya la excelente salud de la cantera azulgrana. Aunque su ficha pertenece oficialmente al Barcelona Atlético, el futbolista leonés Eder Aller, ha sido una presencia constante en los entrenamientos y convocatorias del primer equipo, lo que le permitió ayer ser partícipe directo de la ceremonia de entrega del trofeo. Su imagen sobre el césped, rodeado de las grandes estrellas del fútbol mundial y sosteniendo la copa, supone un hito para el deporte de León, que vuelve a ver cómo uno de sus representantes se asienta en la estructura más exigente del fútbol profesional.

El ascenso del jugador leonés durante esta campaña no ha pasado desapercibido para el cuerpo técnico, que ha premiado su madurez y polivalencia en el filial permitiéndole vivir desde dentro la consecución de este campeonato doméstico. Ayer, durante el protocolo de levantamiento del trofeo, el joven futbolista no pudo ocultar su emoción al representar a su tierra en un escenario de tal magnitud. Este logro no solo premia su esfuerzo individual, sino que también pone en valor el trabajo de formación realizado en los clubes de León antes de su desembarco en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, donde se ha convertido en uno de los proyectos de futuro más sólidos de la entidad.

La integración de este talento leonés en la celebración del título refuerza el puente entre el filial y la primera plantilla, consolidando su estatus de jugador de élite en potencia. Tras las celebraciones oficiales en el estadio y la posterior rúa por las calles barcelonesas, el futbolista tiene ahora el reto de seguir liderando al Barcelona Atlético en sus propios objetivos deportivos, con la motivación extra de haber tocado ya el metal más preciado del fútbol español. En su ciudad natal, el orgullo es absoluto al ver cómo un vecino de sus calles se ha ganado, por derecho propio, un lugar en la foto histórica de los campeones.